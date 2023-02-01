Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво пропонує спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин!

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Він виходить густим, ситним та надзвичайно смачним. Ідеальний варіант для обіду холодними зимовими днями.

Рецепт супу харчо

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого стегна;

– 3 грами зіри;

– 3 грами паприки;

– 3 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– оливкова олія.

Для супу:

– 20 грамів цибулі;

– 5 зубчиків часнику;

– 150 грамів помідорів;

– 10 грамів чилі;

– рис;

– 500 мілілітрів води;

– 20 грамів томатної пасти;

– 100 грамів ткемалі;

– 20 грамів волоських горіхів.

Приготування:

На розігрітій сковорідці обсмажуємо нарізане тонкими смужками куряче м'ясо. Додаємо спеції: зіру, паприку, сіль, перець та перемішуємо.

Додаємо нарізану кубиками цибулю, часник, чилі та продовжуємо смажити.

Нарізаємо томати кубиками – відправляємо до решти інгредієнтів і перемішуємо.

Вливаємо воду, доводимо до кипіння та висипаємо рис. Присмачуємо томатною пастою, соусом ткемалі. Варимо до готовності рису.

Долаємо дрібно нарізані волоські горіхи та посипаємо кінзою (за бажанням).

Суп вийде густим, якщо ви любите рідкий – додайте більше води.

Смачного!