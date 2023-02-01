Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво пропонує спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин!
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Він виходить густим, ситним та надзвичайно смачним. Ідеальний варіант для обіду холодними зимовими днями.
Рецепт супу харчо
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо нарізане тонкими смужками куряче м'ясо. Додаємо спеції: зіру, паприку, сіль, перець та перемішуємо.
- Додаємо нарізану кубиками цибулю, часник, чилі та продовжуємо смажити.
- Нарізаємо томати кубиками – відправляємо до решти інгредієнтів і перемішуємо.
- Вливаємо воду, доводимо до кипіння та висипаємо рис. Присмачуємо томатною пастою, соусом ткемалі. Варимо до готовності рису.
- Долаємо дрібно нарізані волоські горіхи та посипаємо кінзою (за бажанням).
- Суп вийде густим, якщо ви любите рідкий – додайте більше води.
Смачного!