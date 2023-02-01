Суп харчо за 15 минут: готовим с Эктором

1 февраля 2023, 11:30
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Эктор Хименес-Браво

Когда мало времени, но обед никто не отменял – воспользуйтесь этим вариантом сытного харчо.

Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут!

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Он получается густым, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для обеда в холодные зимние дни.

Рецепт супа харчо

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного бедра;
– 3 грамма звезды;
– 3 грамма паприки;
– 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– оливковое масло.
Для супа:
– 20 граммов лука;
– 5 зубчиков чеснока;
– 150 граммов помидоров;
– 10 граммов чили;
– рис;
– 500 миллилитров воды;
– 20 граммов томатной пасты;
– 100 граммов ткемали;
– 20 граммов грецких орехов.

Приготовление:

  • На разогретой сковороде обжариваем нарезанное тонкими полосками куриное мясо. Добавляем специи: зиру, паприку, соль, перец и перемешиваем.
  • Добавляем нарезанный кубиками лук, чеснок, чили и жарим.
  • Нарезаем томаты кубиками – отправляем в остальные ингредиенты и перемешиваем.

  • Вливаем воду, доводим до кипения и высыпаем рис. Сдабриваем томатной пастой, соусом ткемали. Варим до готовности риса.
  • Преодолеваем мелко нарезанные грецкие орехи и посыпаем кинзой (по желанию).
  • Суп получится густым, если вы любите редкий – добавьте больше воды.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак