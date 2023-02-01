Суп харчо за 15 минут: готовим с Эктором
1 февраля 2023, 11:30Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Когда мало времени, но обед никто не отменял – воспользуйтесь этим вариантом сытного харчо.
Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут!
Читайте также Взрывное сочетание мяса и овощей: рецепт особого немецкого рагу
Он получается густым, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для обеда в холодные зимние дни.
Рецепт супа харчо
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 200 граммов куриного бедра;
– 3 грамма звезды;
– 3 грамма паприки;
– 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– оливковое масло.
Для супа:
– 20 граммов лука;
– 5 зубчиков чеснока;
– 150 граммов помидоров;
– 10 граммов чили;
– рис;
– 500 миллилитров воды;
– 20 граммов томатной пасты;
– 100 граммов ткемали;
– 20 граммов грецких орехов.
Приготовление:
- На разогретой сковороде обжариваем нарезанное тонкими полосками куриное мясо. Добавляем специи: зиру, паприку, соль, перец и перемешиваем.
- Добавляем нарезанный кубиками лук, чеснок, чили и жарим.
- Нарезаем томаты кубиками – отправляем в остальные ингредиенты и перемешиваем.
- Вливаем воду, доводим до кипения и высыпаем рис. Сдабриваем томатной пастой, соусом ткемали. Варим до готовности риса.
- Преодолеваем мелко нарезанные грецкие орехи и посыпаем кинзой (по желанию).
- Суп получится густым, если вы любите редкий – добавьте больше воды.
Приятного тебе аппетита!