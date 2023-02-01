Суп харчо за 15 минут: готовим с Эктором

Когда мало времени, но обед никто не отменял – воспользуйтесь этим вариантом сытного харчо.

Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут!

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Он получается густым, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для обеда в холодные зимние дни.

Рецепт супа харчо

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

– 200 граммов куриного бедра;– 3 грамма звезды;– 3 грамма паприки;– 3 зубчика чеснока;– соль;– черный молотый перец;– оливковое масло.– 20 граммов лука;– 5 зубчиков чеснока;– 150 граммов помидоров;– 10 граммов чили;– рис;– 500 миллилитров воды;– 20 граммов томатной пасты;– 100 граммов ткемали;– 20 граммов грецких орехов.

Приготовление:

На разогретой сковороде обжариваем нарезанное тонкими полосками куриное мясо. Добавляем специи: зиру, паприку, соль, перец и перемешиваем.

Добавляем нарезанный кубиками лук, чеснок, чили и жарим.

Нарезаем томаты кубиками – отправляем в остальные ингредиенты и перемешиваем.

Вливаем воду, доводим до кипения и высыпаем рис. Сдабриваем томатной пастой, соусом ткемали. Варим до готовности риса.

Преодолеваем мелко нарезанные грецкие орехи и посыпаем кинзой (по желанию).

Суп получится густым, если вы любите редкий – добавьте больше воды.

Приятного тебе аппетита!