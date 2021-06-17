Что такое вишисуаз: рецепт приготовления изысканного французского блюда

Что приготовить быстро и вкусно? Мы подготовили для вас рецепт французского блюда. Обязательно попробуйте.
Вишисуаз – суп, который готовят из различных сортов лука и лука-порея, обжаренного на сливочном масле с добавлением куриного бульона или кипяченой воды, сливками и измельчают в пюре.
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Первое блюдо подают охлажденным с гренками, салатом с обжаренными с чесноком креветками и измельченным фенхелем.
Существует несколько версий происхождения блюда. Самая распространенная версия – летом в 1917 году французский шеф-повар нью-йоркского ресторана компании The Ritz-Carlton – Луи Диат приготовил суп для посетителей. Идея для вдохновения была навеяна воспоминания из детства, когда его мать или бабушка готовили классический суп из лука, спасаясь от жары. Шеф-повар назвал блюдо – охлажденный сливочный вишисуаз, в честь родного курортного региона Виши.
В 1869 году очень похожий рецепт был опубликован в "Королевской кулинарной книге" (The Royal Cookery Book) по рецепту французского повара Жюля Гуффи, но он не планировал подавать суп холодным.
Как приготовить суп вишисуаз
- Время: 45 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 265 ккал
– 2 шт. лука-порея;
– 1 луковица;
– 2 картофелины;
– 300 миллилитров овощного бульона или кипяченой воды;
– 200 миллилитров сливок 33%;
– 10 граммов сливочного масла 82%;
– 10 миллилитров оливкового масла;
– петрушка;
– соль,
– перец;
– гренки из белого хлеба.
- Лук очистите. Лук-порей помойте, нарежьте кольцами.
Лук-порей / Фото Unsplash
- В кастрюле обжарьте в течение 8 – 10 минут два вида лука со сливочным маслом, добавьте оливковое масло. Лук должен быть мягким и с корочкой.
- Картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
Картофель / Фото Unsplash
- Далее – влейте бульон или кипяченую воду, добавьте соль, доведите до кипения на маленьком огне в течение 15 – 20 минут до готовности. Добавьте сливки, готовьте еще пять минут.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Измельченная петрушка / Фото Unsplash
- Готовый суп снимите с огня, блендером измельчить до однородной консистенции. Оставьте для охлаждения.
Суп вишисуаз / Фото Unsplash
- Вылейте суп в тарелки, добавьте гренки, задекорируйте петрушкой. Подавайте холодным. Приятного аппетита!