Вішісуаз – суп, який готують з різних сортів цибулі та порею, обсмажених на вершковому маслі з додаванням курячого бульйону або води, вершками та подрібнють у пюре. 

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Першу страву подають охолодженим з грінками, салатом з обсмаженими з часником креветками та подрібненого фенхелю.

Як приготувати суп вішісуаз

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 265 ккал
  1. Цибулю почистіть та порей помийте, наріжте кільцями.

Порей/ Фото Unsplash

  1. У каструлі обсмажте протягом 8 – 10 хвилин два види цибулі з вершковим маслом, додайте оливкову олію. Цибуля має бути м'якою зі скоринкою.
  2. Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.

Картопля / Фото Unsplash

  1. Далі – влийте бульйон або кип'ячену воду, додайте сіль, доведіть до кипіння на маленькому вогні протягом 15 – 20 хвилин до готовності. Додайте вершки, готуйте ще п'ять хвилин.
  2. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Петрушка/ Фото Unsplash

  1. Готовий суп зніміть з вогню, блендером подрібніть до однорідної консистенції. Залиште для охолодження.

Суп вішісуаз / Фото Unsplash

  1. Вилийте суп у тарілки, додайте грінки, задекоруйте петрушкою. Подавайте холодним. Смачного!