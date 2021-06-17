Вішісуаз – суп, який готують з різних сортів цибулі та порею, обсмажених на вершковому маслі з додаванням курячого бульйону або води, вершками та подрібнють у пюре.
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Першу страву подають охолодженим з грінками, салатом з обсмаженими з часником креветками та подрібненого фенхелю.
Як приготувати суп вішісуаз
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 265 ккал
- Цибулю почистіть та порей помийте, наріжте кільцями.
Порей/ Фото Unsplash
- У каструлі обсмажте протягом 8 – 10 хвилин два види цибулі з вершковим маслом, додайте оливкову олію. Цибуля має бути м'якою зі скоринкою.
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
Картопля / Фото Unsplash
- Далі – влийте бульйон або кип'ячену воду, додайте сіль, доведіть до кипіння на маленькому вогні протягом 15 – 20 хвилин до готовності. Додайте вершки, готуйте ще п'ять хвилин.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Петрушка/ Фото Unsplash
- Готовий суп зніміть з вогню, блендером подрібніть до однорідної консистенції. Залиште для охолодження.
Суп вішісуаз / Фото Unsplash
- Вилийте суп у тарілки, додайте грінки, задекоруйте петрушкою. Подавайте холодним. Смачного!