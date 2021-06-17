Вішісуаз – суп, який готують з різних сортів цибулі та порею, обсмажених на вершковому маслі з додаванням курячого бульйону або води, вершками та подрібнють у пюре.

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Першу страву подають охолодженим з грінками, салатом з обсмаженими з часником креветками та подрібненого фенхелю.

Існує кілька версій походження страви. Найпоширеніша версія – влітку 1917 року французький шеф-кухар нью-йоркського ресторану компанії The Ritz-Carlton – Луї Діат приготував суп для відвідувачів. Його ідея навіяна спогадами з дитинства, коли його мати або бабуся готували класичний суп з цибулі, рятуючись від спеки. Шеф-кухар назвав страву – охолоджений вершковий вішісуаз, на честь рідного курортного регіону Віші. 1869 року дуже схожий рецепт опубліковано у "Королівської кулінарній книзі" (The Royal Cookery Book) за рецептом французького кухаря Жюля Гуффі, який не планував подавати суп холодним.

Як приготувати суп вішісуаз

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 265 ккал

Інгредієнти:

– 2 шт. порею;

– 1 цибуля;

– 2 картоплі;

– 300 мілілітрів овочевого бульйону або кип'яченої води;

– 200 мілілітрів вершків 33 %;

– 10 грамів вершкового масла 82%;

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– петрушка;

– сіль;

– перець;

– грінки з білого хліба.

Цибулю почистіть та порей помийте, наріжте кільцями.

Порей/ Фото Unsplash

У каструлі обсмажте протягом 8 – 10 хвилин два види цибулі з вершковим маслом, додайте оливкову олію. Цибуля має бути м'якою зі скоринкою. Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.

Картопля / Фото Unsplash

Далі – влийте бульйон або кип'ячену воду, додайте сіль, доведіть до кипіння на маленькому вогні протягом 15 – 20 хвилин до готовності. Додайте вершки, готуйте ще п'ять хвилин. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Петрушка/ Фото Unsplash

Готовий суп зніміть з вогню, блендером подрібніть до однорідної консистенції. Залиште для охолодження.

Суп вішісуаз / Фото Unsplash