Вишисуаз – суп, который готовят из различных сортов лука и лука-порея, обжаренного на сливочном масле с добавлением куриного бульона или кипяченой воды, сливками и измельчают в пюре.
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Первое блюдо подают охлажденным с гренками, салатом с обжаренными с чесноком креветками и измельченным фенхелем.
Как приготовить суп вишисуаз
- Время: 45 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 265 ккал
- Лук очистите. Лук-порей помойте, нарежьте кольцами.
Лук-порей / Фото Unsplash
- В кастрюле обжарьте в течение 8 – 10 минут два вида лука со сливочным маслом, добавьте оливковое масло. Лук должен быть мягким и с корочкой.
- Картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
Картофель / Фото Unsplash
- Далее – влейте бульон или кипяченую воду, добавьте соль, доведите до кипения на маленьком огне в течение 15 – 20 минут до готовности. Добавьте сливки, готовьте еще пять минут.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Измельченная петрушка / Фото Unsplash
- Готовый суп снимите с огня, блендером измельчить до однородной консистенции. Оставьте для охлаждения.
Суп вишисуаз / Фото Unsplash
- Вылейте суп в тарелки, добавьте гренки, задекорируйте петрушкой. Подавайте холодным. Приятного аппетита!