Вишисуаз – суп, который готовят из различных сортов лука и лука-порея, обжаренного на сливочном масле с добавлением куриного бульона или кипяченой воды, сливками и измельчают в пюре.

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Первое блюдо подают охлажденным с гренками, салатом с обжаренными с чесноком креветками и измельченным фенхелем.

Существует несколько версий происхождения блюда. Самая распространенная версия – летом в 1917 году французский шеф-повар нью-йоркского ресторана компании The Ritz-Carlton – Луи Диат приготовил суп для посетителей. Идея для вдохновения была навеяна воспоминания из детства, когда его мать или бабушка готовили классический суп из лука, спасаясь от жары. Шеф-повар назвал блюдо – охлажденный сливочный вишисуаз, в честь родного курортного региона Виши. В 1869 году очень похожий рецепт был опубликован в "Королевской кулинарной книге" (The Royal Cookery Book) по рецепту французского повара Жюля Гуффи, но он не планировал подавать суп холодным.

Как приготовить суп вишисуаз

Время: 45 минут

Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 265 ккал

Ингредиенты:

– 2 шт. лука-порея;

– 1 луковица;

– 2 картофелины;

– 300 миллилитров овощного бульона или кипяченой воды;

– 200 миллилитров сливок 33%;

– 10 граммов сливочного масла 82%;

– 10 миллилитров оливкового масла;

– петрушка;

– соль,

– перец;

– гренки из белого хлеба.

Лук очистите. Лук-порей помойте, нарежьте кольцами.

Лук-порей / Фото Unsplash

В кастрюле обжарьте в течение 8 – 10 минут два вида лука со сливочным маслом, добавьте оливковое масло. Лук должен быть мягким и с корочкой. Картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.

Картофель / Фото Unsplash

Далее – влейте бульон или кипяченую воду, добавьте соль, доведите до кипения на маленьком огне в течение 15 – 20 минут до готовности. Добавьте сливки, готовьте еще пять минут. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Фото Unsplash

Готовый суп снимите с огня, блендером измельчить до однородной консистенции. Оставьте для охлаждения.

Суп вишисуаз / Фото Unsplash