Чтобы вы могли выбрать именно тот суп, который придет по вкусу, в списке есть французский луковый суп, сытная мясная солянка и для любителей азиатской кухни – китайский куриный суп.

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Луковый суп

  • Время: 1 час
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Заранее отварите насыщенный мясной бульон из куриных костей и крыльев, можно добавить красивые букеты (свежие травы завернутые в лук порей).
  • Лук порежьте соломкой, обжарьте на растительном масле и сливочном масле. Не забывайте постоянно помешивать.
  • Процесс обжаривания лука должен занять около 35 – 45 минут на маленьком огне.
  • Когда лук очень хорошо поджарился и протушился, румяный душистый и мягкий, Владимир Ярославский добавляет щепотку сахара для вкуса. Также молотые перцы, чабрец и вливающий коньяк, через минуту белое вино – лучшее Херес. Дайте вину испариться, добавьте бульон и приведите по вкусу – это о соли.
  • Также можно добавить в блюдо щепотку мускатного ореха и немного соуса.
  • В супницу налейте суп, положите ломтик хлеба и посыпьте сыром. Доливайте суп почти вверх. Отправьте суп в духовку и запеките до золотистой корочки.

Приятного тебе аппетита!

Азиатский куриный суп

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4


Азиатский куриный суп / Фото My Studio kitchen

Приготовление:

  • Имбирь очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и чили.
  • Положите всё в бульон, доведите до кипения и добавьте немного меда, соевого соуса и сока лайма.
  • Отставьте кастрюлю с бульоном в час, чтобы ароматы хорошо пропитались.
  • Овощи и грибы нарежьте небольшими кусочками, а морковь желательно тонкой соломкой или ломтиками.
  • Смешайте все с побегами бамбука.
  • Промойте куриную грудку в холодной проточной воде.
  • Очистите мембраны кончиком острого ножа и срежьте остатки жира. Нарежьте грудку небольшими кусочками и отложите.
  • Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке и процедите.
  • Добавьте нарезанную овощную смесь и кусочки курицы.
  • Варите на медленном огне до мягкости мяса и овощей.
  • Приправьте солью и перцем.
  • Разлейте в миски для лапши и украсьте побегами фасоли.

Приятного тебе аппетита!

Мясная солянка

  • Время: 3 часа
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Тщательно промойте свинину и говядину. В большую кастрюлю налейте 2 литра воды и положите мясо. Как только вода вскипит и появится пена, слейте ее с водой и налейте чистую, продолжайте варить бульон. Положите в кастрюлю морковь и одну луковицу.
  • Варите мясной бульон 1,5-2 часа при очень слабом кипении.
  • Порежьте кубиками бекон и поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Оставшийся жир после обжаривания не выливайте. Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и поджарьте на нем до золотистой корочки. Нарежьте квашеные огурцы кубиками и добавьте в лук – обжаривайте несколько минут.
  • Добавьте в овощи томатную пасту, 150 мл бульона из кастрюли, накройте сковороду крышкой и тушите овощи 10 минут.
  • Из мясного бульона извлеките лук и морковь – они в мясной солянке не используются. Достаньте отварное мясо из бульона, охладите и нарежьте кусочками. Нарежьте очищенную от пленки сосиски и ветчину соломкой.
  • Влейте овощную зажарку в бульон, перемешайте и варите 8-10 минут. Добавьте молотого черного перца и перемешайте еще раз. Солить солянку не нужно.
  • Добавьте в бульон нарезанное кусочками мясо, бекон, ветчину и сосиски. Доведите солянку до кипения, проварите еще 4-5 минут и снимите с огня.
  • Возьмите 2-3 лавровых листа и добавьте в солянку, перемешайте и накройте крышкой.
  • Готовое блюдо должно настояться 20-30 минут, извлеките из него лавровые листья и добавьте лимон ломтиками, оливки или каперсы. Разлейте солянку по тарелкам, посыпьте свежей нарезанной зеленью и подавайте на стол со сметаной. Приятного тебе аппетита!