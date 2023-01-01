Чтобы вы могли выбрать именно тот суп, который придет по вкусу, в списке есть французский луковый суп, сытная мясная солянка и для любителей азиатской кухни – китайский куриный суп.

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Луковый суп

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов очищенного лука;

– 60 граммов сливочного масла;

– 20 граммов оливкового масла;

– 10 граммов сахара;

– 750 граммов насыщенного бульона;

– 75 граммов белого сухого вина (можно даже херес);

– 1 столовая ложка коньяка;

– черный и душистый перец;

– мускатный орех;

– свежий или сухой чабрец;

– хлеб;

– 100 граммов сыра Грюйер.

Приготовление:

Заранее отварите насыщенный мясной бульон из куриных костей и крыльев, можно добавить красивые букеты (свежие травы завернутые в лук порей).

Лук порежьте соломкой, обжарьте на растительном масле и сливочном масле. Не забывайте постоянно помешивать.

Процесс обжаривания лука должен занять около 35 – 45 минут на маленьком огне.

Когда лук очень хорошо поджарился и протушился, румяный душистый и мягкий, Владимир Ярославский добавляет щепотку сахара для вкуса. Также молотые перцы, чабрец и вливающий коньяк, через минуту белое вино – лучшее Херес. Дайте вину испариться, добавьте бульон и приведите по вкусу – это о соли.

Также можно добавить в блюдо щепотку мускатного ореха и немного соуса.

В супницу налейте суп, положите ломтик хлеба и посыпьте сыром. Доливайте суп почти вверх. Отправьте суп в духовку и запеките до золотистой корочки.

Приятного тебе аппетита!

Азиатский куриный суп

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4



Азиатский куриный суп / Фото My Studio kitchen

Ингредиенты:

– 700 миллилитров куриного бульона;

– 400 граммов куриной грудки;

– 400 граммов рисовой лапши;

– 100 граммов грибов шиитаке;

– 100 граммов ростков фасоли;

– 50 граммов побегов бамбука;

– 2 зубчика чеснока;

– 25 граммов корня имбиря;

– 1 лайм;

– 2 зеленые луковицы;

– 1 перец чили;

– 1 щи пакчей;

– 1 морковка;

– соевый соус;

– мед.

Приготовление:

Имбирь очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и чили.

Положите всё в бульон, доведите до кипения и добавьте немного меда, соевого соуса и сока лайма.

Отставьте кастрюлю с бульоном в час, чтобы ароматы хорошо пропитались.

Овощи и грибы нарежьте небольшими кусочками, а морковь желательно тонкой соломкой или ломтиками.

Смешайте все с побегами бамбука.

Промойте куриную грудку в холодной проточной воде.

Очистите мембраны кончиком острого ножа и срежьте остатки жира. Нарежьте грудку небольшими кусочками и отложите.

Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке и процедите.

Добавьте нарезанную овощную смесь и кусочки курицы.

Варите на медленном огне до мягкости мяса и овощей.

Приправьте солью и перцем.

Разлейте в миски для лапши и украсьте побегами фасоли.

Приятного тебе аппетита!

Мясная солянка

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов свинины;

– 100 граммов бекона;

– 150 граммов ветчины;

– 250 граммов говядины;

– любимая зелень;

– 2 – 3 лавровых листочка;

– 5 квашеных огурцов;

– 3 сосиски;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– морковь

– лимон;

– репчатый лук;

– оливки;

– сметана.

Приготовление: