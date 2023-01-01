Щоб ви могли обрати саме той суп, який прийде до смаку, у переліку є французький цибулевий суп, ситна м1ясна солянка та для поціновувачів азійської кухні – китайський курячий суп.
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Цибулевий суп
- Час: 1 година
- Порції: 8
Приготування:
- Заздалегідь відваріть насичений м'ясний бульйон з курячих кісток і крил, можна додати букет гарні (свіжі трави загорнуті у цибулю порей).
- Цибулю поріжте соломкою, обсмажте на олії та вершковому маслі. Не забувайте постійно помішувати.
- Процес обсмажування цибулі повинен тривати близько 35 – 45 хвилин на маленькому вогні.
- Коли цибуля дуже добре присмажилась і протушкувалась, рум'яна запашна і м'яка, Володимир Ярославський додає дрібку цукру для смаку. Також мелені перці, чебрець і вливає коньяк, через хвилину біле вино – найкраще Херес. Дайте вину випаруватися, додайте бульйон і доведіть до смаку – це про сіль.
- Також можна додати до страви дрібку мускатного горіха та трішки соусу ру.
- У супницю налийте суп, покладіть скибочку хліба та посипте сиром. Доливайте суп майже до верху. Відправте супницю в духовку та запечіть до золотистої скоринки.
Смачного!
Азійський курячий суп
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Азійський курячий суп / Фото My Studio kitchen
Приготування:
- Імбир очистіть від шкірки і наріжте тонкими скибочками. Подрібніть часник і чилі.
- Покладіть все в бульйон, доведіть до кипіння і додайте трохи меду, соєвого соусу і соку лайма.
- Відставте каструлю з бульйоном на годину, щоб аромати добре просочилися.
- Овочі та гриби наріжте невеликими шматочками , а моркву бажано тонкою соломкою або скибочками.
- Змішайте все з пагонами бамбука.
- Промийте курячу грудку в холодній проточній воді.
- Очистіть мембрани кінчиком гострого ножа і зріжте залишки жиру. Наріжте грудку невеликими шматочками і відкладіть.
- Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці і процідіть.
- Додайте нарізану овочеву суміш і шматочки курки.
- Варіть на повільному вогні до м’якості м’яса та овочів.
- Приправте сіллю і перцем.
- Розлийте в миски для локшини і прикрасьте паростками квасолі.
Смачного!
М'ясна солянка
- Час: 3 години
- Порції: 8
Приготування:
- Ретельно помийте свинину та яловичину. У велику каструлю налийте 2 літри води та покладіть м’ясо. Як тільки вода закипить та з’явиться піна, злийте її з водою та налийте чисту, продовжуйте варити бульйон. Покладіть в каструлю почищену моркву та одну цибулину.
- Варіть м’ясний бульйон 1,5 – 2 години при дуже слабкому кипінні.
- Поріжте бекон кубиками та підсмажте на сухій сковорідці до золотистої скоринки. Жир, що залишиться після обсмажування не виливайте. Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та підсмажте на ньому до золотистої скоринки. Наріжте квашені огірки кубиками та додайте до цибулі – обсмажуйте кілька хвилин.
- Додайте до овочів томатну пасту, 150 мл бульйону з каструлі, накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте овочі 10 хвилин.
- З м’ясного бульйону вийміть цибулю та моркву – вони в м'ясній солянці не використовуються. Дістаньте відварене м’ясо з бульйону, охолодіть та наріжте шматочками. Наріжте очищену від плівки сосиски та шинку соломкою.
- Влийте овочеву засмажку до бульйону, перемішайте та варіть 8-10 хвилин. Додайте меленого чорного перцю та ще раз перемішайте. Солити солянку не потрібно.
- Додайте в бульйону нарізане шматочками м'ясо, бекон, шинку та сосиски. Доведіть солянку до кипіння, проваріть ще 4-5 хвилин та зніміть з вогню.
- Візьміть 2 – 3 лаврових листки та додайте в солянку, перемішайте та накрийте кришкою.
- Готова страва повинна настоятись 20-30 хвилин, вийміть з неї лаврові листки та додайте лимон скибочками, оливки або каперси. Розлийте солянку по тарілках, посипте свіжою нарізаною зеленню та подавайте до столу зі сметаною. Смачного!