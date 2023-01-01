Щоб ви могли обрати саме той суп, який прийде до смаку, у переліку є французький цибулевий суп, ситна м1ясна солянка та для поціновувачів азійської кухні – китайський курячий суп.

Читайте також Як здивувати гостей: готуємо новорічні лолі-попси із курячих гомілок

Цибулевий суп

Час: 1 година

1 година Порції: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів очищеної цибулі;

– 60 грамів вершкового масла;

– 20 грамів оливкової олії;

– 10 грамів цукру;

– 750 грамів насиченого бульйону;

– 75 грамів білого сухого вина (можна навіть херес);

– 1 столова ложка коньяку;

– чорний і запашний перець;

– мускатний горіх;

– свіжий або сухий чебрець;

– хліб;

– 100 грамів сиру Грюйер.

Приготування:

Заздалегідь відваріть насичений м'ясний бульйон з курячих кісток і крил, можна додати букет гарні (свіжі трави загорнуті у цибулю порей).

Цибулю поріжте соломкою, обсмажте на олії та вершковому маслі. Не забувайте постійно помішувати.

Процес обсмажування цибулі повинен тривати близько 35 – 45 хвилин на маленькому вогні.

Коли цибуля дуже добре присмажилась і протушкувалась, рум'яна запашна і м'яка, Володимир Ярославський додає дрібку цукру для смаку. Також мелені перці, чебрець і вливає коньяк, через хвилину біле вино – найкраще Херес. Дайте вину випаруватися, додайте бульйон і доведіть до смаку – це про сіль.

Також можна додати до страви дрібку мускатного горіха та трішки соусу ру.

У супницю налийте суп, покладіть скибочку хліба та посипте сиром. Доливайте суп майже до верху. Відправте супницю в духовку та запечіть до золотистої скоринки.

Смачного!

Азійський курячий суп

Час: 2 години

2 години Порцій: 4



Азійський курячий суп / Фото My Studio kitchen

Інгредієнти:

– 700 мілілітрів курячого бульйону;

– 400 грамів курячої грудки;

– 400 грамів рисової локшини;

– 100 грамів грибів шиїтаке;

– 100 грамів паростків квасолі;

– 50 грамів пагонів бамбука;

– 2 зубчики часнику;

– 25 грамів кореня імбиру;

– 1 лайм;

– 2 зелені цибулини;

– 1 перець чилі;

– 1 капуста пакчой;

– 1 морквина;

– соєвий соус;

– мед.

Приготування:

Імбир очистіть від шкірки і наріжте тонкими скибочками. Подрібніть часник і чилі.

Покладіть все в бульйон, доведіть до кипіння і додайте трохи меду, соєвого соусу і соку лайма.

Відставте каструлю з бульйоном на годину, щоб аромати добре просочилися.

Овочі та гриби наріжте невеликими шматочками , а моркву бажано тонкою соломкою або скибочками.

Змішайте все з пагонами бамбука.

Промийте курячу грудку в холодній проточній воді.

Очистіть мембрани кінчиком гострого ножа і зріжте залишки жиру. Наріжте грудку невеликими шматочками і відкладіть.

Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці і процідіть.

Додайте нарізану овочеву суміш і шматочки курки.

Варіть на повільному вогні до м’якості м’яса та овочів.

Приправте сіллю і перцем.

Розлийте в миски для локшини і прикрасьте паростками квасолі.

Смачного!

М'ясна солянка

Час: 3 години

3 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів свинини;

– 100 грамів бекону;

– 150 грамів шинки;

– 250 грамів яловичини;

– улюблена зелень;

– 2 – 3 лаврових листочки;

– 5 квашених огірків;

– 3 сосиски;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– морква

– лимон;

– ріпчаста цибуля;

– оливки;

– сметана.

Приготування: