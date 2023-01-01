Супы, которые спасут от похмелья
1 января 2023, 09:43Читати новину українською
Зачастую после новогодней ночи утром хочется жирного супчика. 24 канал подобрал для вас интересную подборку спасательных первых блюд.
Чтобы вы могли выбрать именно тот суп, который придет по вкусу, в списке есть французский луковый суп, сытная мясная солянка и для любителей азиатской кухни – китайский куриный суп.
Читайте также Как удивить гостей: готовим новогодние лоли-попсы из куриных голеней
Луковый суп
- Время: 1 час
- Порции: 8
– 500 граммов очищенного лука;
– 60 граммов сливочного масла;
– 20 граммов оливкового масла;
– 10 граммов сахара;
– 750 граммов насыщенного бульона;
– 75 граммов белого сухого вина (можно даже херес);
– 1 столовая ложка коньяка;
– черный и душистый перец;
– мускатный орех;
– свежий или сухой чабрец;
– хлеб;
– 100 граммов сыра Грюйер.
Приготовление:
- Заранее отварите насыщенный мясной бульон из куриных костей и крыльев, можно добавить красивые букеты (свежие травы завернутые в лук порей).
- Лук порежьте соломкой, обжарьте на растительном масле и сливочном масле. Не забывайте постоянно помешивать.
- Процесс обжаривания лука должен занять около 35 – 45 минут на маленьком огне.
- Когда лук очень хорошо поджарился и протушился, румяный душистый и мягкий, Владимир Ярославский добавляет щепотку сахара для вкуса. Также молотые перцы, чабрец и вливающий коньяк, через минуту белое вино – лучшее Херес. Дайте вину испариться, добавьте бульон и приведите по вкусу – это о соли.
- Также можно добавить в блюдо щепотку мускатного ореха и немного соуса.
- В супницу налейте суп, положите ломтик хлеба и посыпьте сыром. Доливайте суп почти вверх. Отправьте суп в духовку и запеките до золотистой корочки.
Приятного тебе аппетита!
Азиатский куриный суп
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Азиатский куриный суп / Фото My Studio kitchen
– 700 миллилитров куриного бульона;
– 400 граммов куриной грудки;
– 400 граммов рисовой лапши;
– 100 граммов грибов шиитаке;
– 100 граммов ростков фасоли;
– 50 граммов побегов бамбука;
– 2 зубчика чеснока;
– 25 граммов корня имбиря;
– 1 лайм;
– 2 зеленые луковицы;
– 1 перец чили;
– 1 щи пакчей;
– 1 морковка;
– соевый соус;
– мед.
Приготовление:
- Имбирь очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и чили.
- Положите всё в бульон, доведите до кипения и добавьте немного меда, соевого соуса и сока лайма.
- Отставьте кастрюлю с бульоном в час, чтобы ароматы хорошо пропитались.
- Овощи и грибы нарежьте небольшими кусочками, а морковь желательно тонкой соломкой или ломтиками.
- Смешайте все с побегами бамбука.
- Промойте куриную грудку в холодной проточной воде.
- Очистите мембраны кончиком острого ножа и срежьте остатки жира. Нарежьте грудку небольшими кусочками и отложите.
- Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке и процедите.
- Добавьте нарезанную овощную смесь и кусочки курицы.
- Варите на медленном огне до мягкости мяса и овощей.
- Приправьте солью и перцем.
- Разлейте в миски для лапши и украсьте побегами фасоли.
Приятного тебе аппетита!
Мясная солянка
- Время: 3 часа
- Порции: 8
– 250 граммов свинины;
– 100 граммов бекона;
– 150 граммов ветчины;
– 250 граммов говядины;
– любимая зелень;
– 2 – 3 лавровых листочка;
– 5 квашеных огурцов;
– 3 сосиски;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– морковь
– репчатый лук;
– оливки;
– сметана.
Приготовление:
- Тщательно промойте свинину и говядину. В большую кастрюлю налейте 2 литра воды и положите мясо. Как только вода вскипит и появится пена, слейте ее с водой и налейте чистую, продолжайте варить бульон. Положите в кастрюлю морковь и одну луковицу.
- Варите мясной бульон 1,5-2 часа при очень слабом кипении.
- Порежьте кубиками бекон и поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Оставшийся жир после обжаривания не выливайте. Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и поджарьте на нем до золотистой корочки. Нарежьте квашеные огурцы кубиками и добавьте в лук – обжаривайте несколько минут.
- Добавьте в овощи томатную пасту, 150 мл бульона из кастрюли, накройте сковороду крышкой и тушите овощи 10 минут.
- Из мясного бульона извлеките лук и морковь – они в мясной солянке не используются. Достаньте отварное мясо из бульона, охладите и нарежьте кусочками. Нарежьте очищенную от пленки сосиски и ветчину соломкой.
- Влейте овощную зажарку в бульон, перемешайте и варите 8-10 минут. Добавьте молотого черного перца и перемешайте еще раз. Солить солянку не нужно.
- Добавьте в бульон нарезанное кусочками мясо, бекон, ветчину и сосиски. Доведите солянку до кипения, проварите еще 4-5 минут и снимите с огня.
- Возьмите 2-3 лавровых листа и добавьте в солянку, перемешайте и накройте крышкой.
- Готовое блюдо должно настояться 20-30 минут, извлеките из него лавровые листья и добавьте лимон ломтиками, оливки или каперсы. Разлейте солянку по тарелкам, посыпьте свежей нарезанной зеленью и подавайте на стол со сметаной. Приятного тебе аппетита!