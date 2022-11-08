Ваше мастерство удивит всех: какие секреты помогут готовить идеальный рис

Без хорошего гарнира трудно представить любой приём пищи. Рис – один из самых популярных, но его приготовление на самом деле не такой простой процесс, как это выглядит на первый взгляд.

Для того чтобы приготовить идеальный рис, нужно знать лишь несколько секретов. Ошибки могут делать даже опытные хозяйки, поэтому обязательно убедитесь, все ли вы делаете правильно.

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Секреты идеального риса

Первое, на что стоит обратить внимание – предварительная подготовка. Рис обязательно нужно замачивать или промывать, чтобы удалить лишний крахмал.

Идеальный гарнир / Фото Unspash

Также часто хозяйки заливают рис холодной водой, которая начинает закипать уже в процессе приготовления риса. Это очень распространенное заблуждение, ведь вода для риса обязательно должна быть кипящей. Также не помешает добавить в воду немного растительного масла, как мы это делаем с гарнирами на основе муки.

Еще один секрет – добавить немного чеснока, который нужно вытащить из кастрюли за несколько минут перед готовностью. Тогда рис приобретет уникальный вкус, который захочется повторять снова и снова.

Важный нюанс – вода для риса уже должна кипеть, но варить гарнир стоит на минимальном огне. Кроме того, ни в коем случае нельзя помешивать рис в процессе варки, ведь это только ухудшит результат.