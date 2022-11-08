Для того чтобы приготовить идеальный рис, нужно знать лишь несколько секретов. Ошибки могут делать даже опытные хозяйки, поэтому обязательно убедитесь, все ли вы делаете правильно.

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Секреты идеального риса

Первое, на что стоит обратить внимание – предварительная подготовка. Рис обязательно нужно замачивать или промывать, чтобы удалить лишний крахмал.

Идеальный гарнир / Фото Unspash

Также часто хозяйки заливают рис холодной водой, которая начинает закипать уже в процессе приготовления риса. Это очень распространенное заблуждение, ведь вода для риса обязательно должна быть кипящей. Также не помешает добавить в воду немного растительного масла, как мы это делаем с гарнирами на основе муки.

Еще один секрет – добавить немного чеснока, который нужно вытащить из кастрюли за несколько минут перед готовностью. Тогда рис приобретет уникальный вкус, который захочется повторять снова и снова.

Важный нюанс – вода для риса уже должна кипеть, но варить гарнир стоит на минимальном огне. Кроме того, ни в коем случае нельзя помешивать рис в процессе варки, ведь это только ухудшит результат.