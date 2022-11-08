Для того, щоб приготувати ідеальний рис, потрібно знати лише кілька секретів. Помилки можуть робити навіть досвідчені господині, тож обов'язково переконайтеся, чи все ви робите правильно.

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Секрети ідеального рису

Перше, на що варто привернути увагу – попередня підготовка. Рис обов'язково потрібно замочувати або промивати, аби видалити зайвий крохмаль.

Ідеальний гарнір / Фото Unspash

Також доволі часто господині заливають рис холодною водою, яка починає закипати вже у процесі приготування рису. Це дуже поширена помилка, адже вода для рису обов'язково має бути киплячою. Також не зашкодить додати до води трішки рослинної олії, як ми це робимо з гарнірами на основі борошна.

Ще один секрет – додати трішки часнику, який потрібно витягнути з каструлі за кілька хвилин перед готовністю. Тоді рис набуде унікального смаку, який захочеться повторювати знову й знову.

Важливий нюанс – вода для рису вже повинна кипіти, але варити гарнір варто на мінімальному вогні. Окрім того, у жодному разі не можна помішувати рис у процесі варіння, адже це лише погіршить результат.