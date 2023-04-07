Главным секретом удачных цвикли на Пасху является качество самой свеклы. Вкус овощей должен быть сладким, беспристрастных запахов, поэтому советуем тщательно выбирать их и пробовать перед добавлением остальных ингредиентов.

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Свекла с хреном может храниться в холодильнике более недели, но при соблюдении санитарных норм (не используйте грязные ложки).

Свекла с хреном – рецепт без уксуса

Время: 3 часа

3 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 кг свеклы;

– 80 г хрена;

– сок одного лимона;

– 50 г сахара.



Приготовление:

Тщательно моем свеклу, отвариваем их до готовности (примерно 2 часа).

Охлаждаем и снимаем с них шкурку. Натираем на мелкой терке.

Очищаем хрен от кожуры и натираем на мелкой терке.

В миске соединяем свеклу и хрен, заправляем сахаром и соком лимона – перемешиваем до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

Чтобы облегчить задачу, можно приобрести сразу очищенную и отварную свеклу. Затем сразу переходите к пункту натирания на терке.