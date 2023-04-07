Головним секретом вдалих цвіклі на Великдень є якість самих буряків. Смак овочів повинен бути солодким, безсторонніх запахів, тому радимо ретельно обирати їх та куштувати перед додаванням решти інгредієнтів.

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Бурячки з хроном можуть зберігатися в холодильнику понад тиждень, але при збереженні санітарних норм (не використовуйте брудні ложки).

Бурячки з хроном – рецепт без оцту

Час: 3 години

3 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 кг буряків;

– 80 г хрону;

– сік одного лимона;

– 50 г цукру.



Приготування:

Ретельно миємо бурячки, відварюємо їх до готовності (приблизно 2 години).

Охолоджуємо та знімаємо з них шкірку. Натираємо на дрібній тертці.

Очищуємо хрін від шкірки та натираємо на дрібній тертці.

В мисці з’єднуємо бурячки та хрін, заправляємо цукром та соком лимона – перемішуємо до однорідної консистенції.

Смачного!

Щоб полегшити завдання можна придбати одразу очищені та відварені бурячки. Тоді одразу переходьте до пункту натирання на тертці.