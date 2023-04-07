Головним секретом вдалих цвіклі на Великдень є якість самих буряків. Смак овочів повинен бути солодким, безсторонніх запахів, тому радимо ретельно обирати їх та куштувати перед додаванням решти інгредієнтів.

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Бурячки з хроном можуть зберігатися в холодильнику понад тиждень, але при збереженні санітарних норм (не використовуйте брудні ложки).

Бурячки з хроном – рецепт без оцту

  • Час: 3 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • Ретельно миємо бурячки, відварюємо їх до готовності (приблизно 2 години).
  • Охолоджуємо та знімаємо з них шкірку. Натираємо на дрібній тертці.
  • Очищуємо хрін від шкірки та натираємо на дрібній тертці.
  • В мисці з’єднуємо бурячки та хрін, заправляємо цукром та соком лимона – перемішуємо до однорідної консистенції.

Смачного!

Щоб полегшити завдання можна придбати одразу очищені та відварені бурячки. Тоді одразу переходьте до пункту натирання на тертці.