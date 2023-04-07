Как приготовить свеклу с хреном – рецепт цвикли

7 апреля 2023, 12:54
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Кроме куличей и пасхальных яиц в Пасхальной корзине должна быть острая свёкла, ведь они так подходят к ветчине и колбаске.

Главным секретом удачных цвикли на Пасху является качество самой свеклы. Вкус овощей должен быть сладким, беспристрастных запахов, поэтому советуем тщательно выбирать их и пробовать перед добавлением остальных ингредиентов.

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Свекла с хреном может храниться в холодильнике более недели, но при соблюдении санитарных норм (не используйте грязные ложки).

Свекла с хреном – рецепт без уксуса

  • Время: 3 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно моем свеклу, отвариваем их до готовности (примерно 2 часа).
  • Охлаждаем и снимаем с них шкурку. Натираем на мелкой терке.
  • Очищаем хрен от кожуры и натираем на мелкой терке.
  • В миске соединяем свеклу и хрен, заправляем сахаром и соком лимона – перемешиваем до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

Чтобы облегчить задачу, можно приобрести сразу очищенную и отварную свеклу. Затем сразу переходите к пункту натирания на терке.

Автор: Богданна Рибак