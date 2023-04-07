Как приготовить свеклу с хреном – рецепт цвикли
7 апреля 2023, 12:54Читати новину українською
Кроме куличей и пасхальных яиц в Пасхальной корзине должна быть острая свёкла, ведь они так подходят к ветчине и колбаске.
Главным секретом удачных цвикли на Пасху является качество самой свеклы. Вкус овощей должен быть сладким, беспристрастных запахов, поэтому советуем тщательно выбирать их и пробовать перед добавлением остальных ингредиентов.
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Свекла с хреном может храниться в холодильнике более недели, но при соблюдении санитарных норм (не используйте грязные ложки).
Свекла с хреном – рецепт без уксуса
- Время: 3 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно моем свеклу, отвариваем их до готовности (примерно 2 часа).
- Охлаждаем и снимаем с них шкурку. Натираем на мелкой терке.
- Очищаем хрен от кожуры и натираем на мелкой терке.
- В миске соединяем свеклу и хрен, заправляем сахаром и соком лимона – перемешиваем до однородной консистенции.
Приятного аппетита!
Чтобы облегчить задачу, можно приобрести сразу очищенную и отварную свеклу. Затем сразу переходите к пункту натирания на терке.