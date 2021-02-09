Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить свекольные панкейки. Отличный вариант для завтрака в праздник влюбленных. Запишите себе рецепт.

Панкейки – это традиционные американские блины. Их подают с медом, шоколадом или фруктами. Это прекрасный вариант для завтрака в будни и праздники.

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Рецепт блинов

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 1 стакан молока;

– 1 стакан муки;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 20 миллилитров свекольного сока;

– ½ чайной ложки разрыхлителя для теста;

– 100 граммов крем-сыра;

– сок лимона.

Панкейк – это кругленькая любовь, которую можно намазать сыром, шоколадом или медом и съесть, – написал в посте Евгений Клопотенко.