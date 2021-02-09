Как приготовить свекольные панкейки с крем-сыром: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить свекольные панкейки. Отличный вариант для завтрака в праздник влюбленных. Запишите себе рецепт.
Источник:Інстаграм Євгена Клопотенка
Панкейки – это традиционные американские блины. Их подают с медом, шоколадом или фруктами. Это прекрасный вариант для завтрака в будни и праздники.
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Рецепт блинов
Панкейк – это кругленькая любовь, которую можно намазать сыром, шоколадом или медом и съесть, – написал в посте Евгений Клопотенко.
- Для приготовления блинов просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините яйцо с сахаром, добавьте молоко, муку, растопленное сливочное масло, свекольный сок, перемешайте до однородной консистенции, оставьте в холодильнике на 20 минут. Достаньте, добавьте разрыхлитель, перемешайте.
- Разогрейте сковороду. Вылейте тесто, распределите на поверхности, обжарьте 1-2 минуты с двух сторон.
- Для приготовления крема смешайте с лимонным соком крем-сыр, перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите блины на тарелку. Подавайте с кремом. Приятного аппетита!
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