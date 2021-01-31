Как приготовить тонкие блины? Попробуйте – на кефире. Они выходят очень нежными и вкусными.

Источник: Smachno News

Блины готовят на молоке или на кефире. Это прекрасная основа для любой начинки – сладкой, соленой. Если вы хотите приготовить тесто для соленой начинки, то не добавляйте в тесто сахар. Для того чтобы блины получались тонкими – нужно добавить в тесто кипяток.

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Рецепт сладких блинов

Ингредиенты:

– 500 миллилитров кефира;

– 200 граммов муки;

– 150 миллилитров воды;

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– подсолнечное масло для жарки.

Блины с кокосовыми хлопьями / Фото pexels.com