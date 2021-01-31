Как приготовить блины на кефире: домашний рецепт
Как приготовить тонкие блины? Попробуйте – на кефире. Они выходят очень нежными и вкусными.
Источник: Smachno News
Блины готовят на молоке или на кефире. Это прекрасная основа для любой начинки – сладкой, соленой. Если вы хотите приготовить тесто для соленой начинки, то не добавляйте в тесто сахар. Для того чтобы блины получались тонкими – нужно добавить в тесто кипяток.
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Рецепт сладких блинов
Блины с кокосовыми хлопьями / Фото pexels.com
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте соль, перемешайте. В кипяченую воду добавьте соду, перемешайте, вылейте в тесто. Далее – добавьте кефир, подсолнечное масло и муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте тесто при комнатной температуре на 10-15 минут.
- На горячую сковороду добавьте масло, вылейте небольшое количество теста, равномерно распределите. Каждый блин обжарьте на среднем огне несколько минут с обеих сторон.
- Выложите на тарелку, задекорируйте кокосовыми хлопьями. Подавайте горячие блины со сметаной, медом или фруктами. Приятного аппетита!
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