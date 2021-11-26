Свежий салат с жареной курицей и заправкой с анчоусами: вкусно – пальчики оближешь
Источник:24 канал
На первый взгляд, этот салат похож на классический американский цезарь, но от него здесь только заправка. Жареная курочка кусочками, свежие листья салата и сочные помидоры – этот салат несомненно покорит сердце ваших родных.
Чтобы приготовить сытный салат на обед или ужин, не обязательно часами стоять возле плиты.. Мы приготовили для вас рецепт салата из жареной курицы и свежих овощей. А изюминкой блюда станет соус с анчоусами.
Читайте также Вкусный способ согреться: 3 рецепта супов из курицы, которые понравятся всей семье
Свежий салат с курицей и анчоусами
- Время: 25 минут
- Порции: 2
– 500 граммов малого куриного филе;
– 1 кочан салата ромен;
– 40 граммов филе анчоусов;
– 8 помидоров черри;
– 1 столовая ложка тертого сыра пармезан.
Для заправки:
– 2 сырых куриных желтка;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка готовой горчицы;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– соль, молотый черный перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
-
Разогрейте сковороду-гриль.
-
Обжарьте на ней куриное филе (можно нанизать его на шпажки) по 4 – 5 минут с каждой стороны.
-
Пока мясо жарится, приготовим заправку для салата: желтки, лимонный сок, горчицу, соль, молотый перец смешайте в чаше блендера и взбейте в однородную массу.
Салат с курицей / Фото the kitchn
-
Тонкой струйкой влейте масло в соус и взбивайте яичную массу блендером, пока оно не превратится в густую, гладкую эмульсию.
-
Добавьте к заправке нарезанные небольшими кусочками анчоусы.
-
Снимите готовое мясо со шпажек.
-
Листья ромена порвите руками и смешайте с заправкой.
-
Выложите салат на порционные тарелки, на него разрезанные пополам помидоры, нарезанную произвольными кусочками курятину и посыпьте все тертым пармезаном.
-
Сразу подавайте салат к столу.