Свежий салат с жареной курицей и заправкой с анчоусами: вкусно – пальчики оближешь

26 ноября 2021 , 22:39
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Источник:

24 канал

На первый взгляд, этот салат похож на классический американский цезарь, но от него здесь только заправка. Жареная курочка кусочками, свежие листья салата и сочные помидоры – этот салат несомненно покорит сердце ваших родных.

Чтобы приготовить сытный салат на обед или ужин, не обязательно часами стоять возле плиты.. Мы приготовили для вас рецепт салата из жареной курицы и свежих овощей. А изюминкой блюда станет соус с анчоусами.

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Свежий салат с курицей и анчоусами

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов малого куриного филе;
– 1 кочан салата ромен;
– 40 граммов филе анчоусов;
– 8 помидоров черри;
– 1 столовая ложка тертого сыра пармезан.
Для заправки:
– 2 сырых куриных желтка;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка готовой горчицы;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– соль, молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду-гриль.

  2. Обжарьте на ней куриное филе (можно нанизать его на шпажки) по 4 – 5 минут с каждой стороны.

  3. Пока мясо жарится, приготовим заправку для салата: желтки, лимонный сок, горчицу, соль, молотый перец смешайте в чаше блендера и взбейте в однородную массу.

Салат с курицей / Фото the kitchn

  1. Тонкой струйкой влейте масло в соус и взбивайте яичную массу блендером, пока оно не превратится в густую, гладкую эмульсию.

  2. Добавьте к заправке нарезанные небольшими кусочками анчоусы.

  3. Снимите готовое мясо со шпажек.

  4. Листья ромена порвите руками и смешайте с заправкой.

  5. Выложите салат на порционные тарелки, на него разрезанные пополам помидоры, нарезанную произвольными кусочками курятину и посыпьте все тертым пармезаном.

  6. Сразу подавайте салат к столу.

Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак