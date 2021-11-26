Чтобы приготовить сытный салат на обед или ужин, не обязательно часами стоять возле плиты.. Мы приготовили для вас рецепт салата из жареной курицы и свежих овощей. А изюминкой блюда станет соус с анчоусами.

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Свежий салат с курицей и анчоусами

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду-гриль.

  2. Обжарьте на ней куриное филе (можно нанизать его на шпажки) по 4 – 5 минут с каждой стороны.

  3. Пока мясо жарится, приготовим заправку для салата: желтки, лимонный сок, горчицу, соль, молотый перец смешайте в чаше блендера и взбейте в однородную массу.

Салат с курицей / Фото the kitchn

  1. Тонкой струйкой влейте масло в соус и взбивайте яичную массу блендером, пока оно не превратится в густую, гладкую эмульсию.

  2. Добавьте к заправке нарезанные небольшими кусочками анчоусы.

  3. Снимите готовое мясо со шпажек.

  4. Листья ромена порвите руками и смешайте с заправкой.

  5. Выложите салат на порционные тарелки, на него разрезанные пополам помидоры, нарезанную произвольными кусочками курятину и посыпьте все тертым пармезаном.

  6. Сразу подавайте салат к столу.

Приятного аппетита!