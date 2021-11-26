Щоб приготувати ситний салат на обід чи вечерю не обов'язково годинами стояти біля плити та куховарити. Ми підготували для вас рецепт салату зі смаженої курки та свіжих овочів. А родзинкою страви стане соус з анчоусами.
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Свіжий салат із курятиною та анчоусами
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розігрійте сковорідку-гриль.
- Обсмажте на ній куряче філе (можна населити його на шпажки) по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
- Доки м'ясо смажиться, приготуємо заправку для салату: жовтки, лимонний сік, гірчицю, сіль, мелений чорний перець змішайте в чаші блендера й збийте в однорідну масу.
Салат з курятиною / Фото the kitchn
- Тонкою цівкою влийте олію в соус й збивайте яєчну масу блендером, доки вона не перетвориться на густу, гладку емульсію.
- Додайте до заправки нарізані невеликими шматочками анчоуси.
- Зніміть готове м’ясо зі шпажок.
- Листя ромену порвіть руками й змішайте із заправкою.
- Викладіть салат на порційні тарілки, на нього розрізані навпіл помідори, нарізану довільними шматочками курятину й притрусіть усе тертим пармезаном.
- Одразу подавайте салат до столу.
Смачного!