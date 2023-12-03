Попробуйте приготовить ее на Новый год или Рождество. Печеная свиная рулька – очень бюджетное и вкусное блюдо.

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Как приготовить свиную рульку в пиве по-чешски

  • Время: 3 часа 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Почистите чеснок и нарежьте его кусочками. Рульку промойте, обсушите, сделайте глубокие надрезы и вложите туда кусочки чеснока.
  2. Морковь почистите и нарежьте кружочками, яблоки разрежьте на 4 части и удалите сердцевину. Сельдерей и имбирь почистите и нарежьте кусочками. Лук также почистите и воткните в него гвоздику.
  3. В кастрюлю налейте пиво, положите рульку, добавьте соль, перец горошком, овощи, яблоки, перец чили и лавровые листья. Долейте воду, чтобы она накрывала рульку, доведите до кипения и варите на маленьком огне 3 часа.
  4. Для соуса смешайте мед и соевый соус. Сваренную рульку обсушите, смажьте соусом и запекайте 20 минут в духовке на функции "Гриль" до румяности.