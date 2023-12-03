Спробуйте приготувати її на Новий рік чи Різдво. Печена свиняча рулька – дуже бюджетна та смачна страва.

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Як приготувати свинячу рульку в пиві по-чеськи

  • Час: 3 години 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Почистьте часник і наріжте його шматочками. Рульку помийте, обсушіть, зробіть глибокі надрізи та вкладіть туди шматочки часнику.
  2. Моркву почистьте й наріжте кружальцями, яблука розріжте на 4 частини й видаліть серцевини. Селеру й імбир почистьте та наріжте шматочками. Цибулю також почистьте й встроміть в неї гвоздику.
  3. В каструлю налийте пиво, покладіть рульку, додайте сіль, перець горошком, підготовлені овочі, яблука, перець чилі й лаврові листки. Долийте воду, щоб вона накривала рульку, доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні 3 години.
  4. Для соусу змішайте мед і соєвий соус. Зварену рульку обсушіть, змастіть соусом і запікайте 20 хвилин у духовці на функції "Гриль" до рум'яності.