Основное мясное блюдо к праздникам: узнайте тайну сочной свиной рульки по-чешски

Чешская кухня известна своими наваристыми супами, тушеным мясом, жарким и колбасами. Однако свиная рулька занимает особое место.

Попробуйте приготовить ее на Новый год или Рождество. Печеная свиная рулька – очень бюджетное и вкусное блюдо.

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Как приготовить свиную рульку в пиве по-чешски

Время : 3 часа 40 минут

: 3 часа 40 минут Порций: 2

– 1 свиная рулька;– 1 луковица;– 1 морковь;– 4 зубчика чеснока;– 2 яблока;– 1 корень сельдерея;– 20 граммов имбиря;– 1 красный перец чили;– 4 гвоздики;– соль по вкусу;– 5 горошин душистого перца;– специи по вкусу;– 3 лавровых листа;– 1 литр светлого пива;– 1 столовая ложка меда;– 2 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

Почистите чеснок и нарежьте его кусочками. Рульку промойте, обсушите, сделайте глубокие надрезы и вложите туда кусочки чеснока. Морковь почистите и нарежьте кружочками, яблоки разрежьте на 4 части и удалите сердцевину. Сельдерей и имбирь почистите и нарежьте кусочками. Лук также почистите и воткните в него гвоздику. В кастрюлю налейте пиво, положите рульку, добавьте соль, перец горошком, овощи, яблоки, перец чили и лавровые листья. Долейте воду, чтобы она накрывала рульку, доведите до кипения и варите на маленьком огне 3 часа. Для соуса смешайте мед и соевый соус. Сваренную рульку обсушите, смажьте соусом и запекайте 20 минут в духовке на функции "Гриль" до румяности.