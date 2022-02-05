По этому рецепту, аналогично можно приготовить курицу. Выбирайте бедра без костей и кожи или грудку.
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Подавайте свинину в кисло-сладком соусе к отварному рису или лапше.
Рецепт свинины в кисло-сладком соусе
- Время: 35 минут
- Порции: 6
Фото Café delites
Приготовление:
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Чтобы приготовить кисло-сладкий соус, смешайте мед, рисовый уксус, соевый соус и томатную пасту.
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В отдельной мисочке смешайте кукурузный крахмал и воду.
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Сдобрите нарезанную произвольными кусками свинину специями.
Фото Café delites
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В неглубокой посуде смешайте муку и ⅓ стакана кукурузного крахмала. В отдельную неглубокую тарелку добавьте яйца и взбейте вилкой до однородной смеси.
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Запанируйте каждый кусочек свинины в муке и крахмале, затем окуните во взбитое яйцо, а затем в мучную смесь.
Фото Café delites
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На сковороде с разогретым маслом обжарьте свинину в кляре (5-7 минут).
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Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку масла. Когда масло нагреется, добавьте чеснок и лук, обжаривайте 30 секунд. Добавьте красный и зеленый болгарский перец, ананас, свинину и кисло-сладкий соус.
Фото Café delites
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Перемешайте все ингредиенты и доведите соус до кипения.
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Добавьте смесь крахмала и воды, перемешивайте 60 секунд, пока она не загустеет. Смешайте смесь с блюдом.
Фото Café delites
- Украсьте кисло-сладкую свинину измельченным зеленым луком и кунжутом.
Приятного аппетита!