По этому рецепту, аналогично можно приготовить курицу. Выбирайте бедра без костей и кожи или грудку.

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Подавайте свинину в кисло-сладком соусе к отварному рису или лапше.

Рецепт свинины в кисло-сладком соусе

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6



Фото Café delites

Ингредиенты для соуса:

– ½ стакана меда;

– 6 столовых ложек рисового уксуса;

– 4 чайные ложки соевого соуса;

– 3 столовые ложки томатной пасты;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 2 столовые ложки воды.

Для свинины:

– 500 – 600 граммов свиной вырезки;

– 1 чайная ложка соли;

– ½ чайной ложки черного перца;

– ¾ стакана муки;

– ⅓ стакана кукурузного крахмала;

– 2 больших яйца;

– 2 стакана плюс 1 столовая ложка масла;

– 1 столовая ложка измельченного чеснока;

– 1 стакан нарезанного кубиками белого лука;

– 1 стакан нарезанного кубиками красного болгарского перца;

– 1 стакан нарезанного кубиками зеленого болгарского перца;

– 1 стакан кусочков ананаса (кубиками);

– 2 столовые ложки нарезанного зеленого лука;

– ½ чайной ложки семян кунжута.

Приготовление:

Чтобы приготовить кисло-сладкий соус, смешайте мед, рисовый уксус, соевый соус и томатную пасту. В отдельной мисочке смешайте кукурузный крахмал и воду. Сдобрите нарезанную произвольными кусками свинину специями.



Фото Café delites

В неглубокой посуде смешайте муку и ⅓ стакана кукурузного крахмала. В отдельную неглубокую тарелку добавьте яйца и взбейте вилкой до однородной смеси. Запанируйте каждый кусочек свинины в муке и крахмале, затем окуните во взбитое яйцо, а затем в мучную смесь.



Фото Café delites

На сковороде с разогретым маслом обжарьте свинину в кляре (5-7 минут). Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку масла. Когда масло нагреется, добавьте чеснок и лук, обжаривайте 30 секунд. Добавьте красный и зеленый болгарский перец, ананас, свинину и кисло-сладкий соус.



Фото Café delites

Перемешайте все ингредиенты и доведите соус до кипения. Добавьте смесь крахмала и воды, перемешивайте 60 секунд, пока она не загустеет. Смешайте смесь с блюдом.



Фото Café delites

Украсьте кисло-сладкую свинину измельченным зеленым луком и кунжутом.

Приятного аппетита!