За цим рецептом, аналогічно можна приготувати курятину. Обирайте стегна без кісток та шкіри, або грудки.
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Подавайте свинину в кисло-солодкому соусі до відвареного рису або локшини.
Рецепт свинини в кисло-солодкому соусі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 6
Фото Café delites
Приготування:
- Щоб приготувати кисло-солодкий соус змішайте мед, рисовий оцет, соєвий соус і томатну пасту.
- В окремій мисочці змішайте кукурудзяний крохмаль і воду.
- Присмачте нарізану довільними шматками свинину спеціями.
Фото Café delites
- У неглибокому посуді змішайте борошно і ⅓ склянки кукурудзяного крохмалю. В окрему неглибоку тарілку додайте яйця і збийте їх виделкою в однорідну суміш.
- Запаніруйте кожен шматочок свинини у борошні та крохмалі, потім занурте у збите яйце, а потім в борошняну суміш.
Фото Café delites
- На сковорідці з розігрітою олією обсмажте свинину в клярі (5 – 7 хвилин).
- Розігрійте сковорідку-вок на середньому вогні і додайте 1 столову ложку олії. Коли олія нагріється, додайте часник і цибулю, обсмажуйте 30 секунд. Додайте червоний і зелений болгарський перець, ананас, свинину і кисло-солодкий соус.
Фото Café delites
- Перемішайте всі інгредієнти та доведіть соус до кипіння.
- Додайте суміш крохмалю та води, перемішуйте 60 секунд, доки він не загусне. Змішайте суміш зі стравою.
Фото Café delites
- Прикрасьте кисло-солодку свинину подрібненою зеленою цибулею і кунжутом.
Смачного!