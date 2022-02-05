За цим рецептом, аналогічно можна приготувати курятину. Обирайте стегна без кісток та шкіри, або грудки.

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Подавайте свинину в кисло-солодкому соусі до відвареного рису або локшини.

Рецепт свинини в кисло-солодкому соусі

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6



Фото Café delites

Інгредієнти для соусу:

– ½ склянки меду;

– 6 столових ложок рисового оцту;

– 4 чайні ложки соєвого соусу;

– 3 столові ложки томатної пасти;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 2 столові ложки води.

Для свинини:

– 500 – 600 грамів свинячої вирізки;

– 1 чайна ложка солі;

– ½ чайної ложки чорного перцю;

– ¾ склянки борошна;

– ⅓ склянки кукурудзяного крохмалю;

– 2 великих яйця;

– 2 склянки плюс 1 столова ложка олії;

– 1 столова ложка подрібненого часнику;

– 1 склянка нарізаної кубиками білої цибулі;

– 1 склянка нарізаного кубиками червоного болгарського перцю;

– 1 склянка нарізаного кубиками зеленого болгарського перцю;

– 1 склянка шматочків ананаса (кубиками);

– 2 столові ложки нарізаної зеленої цибулі;

– ½ чайної ложки насіння кунжуту.

Приготування:

Щоб приготувати кисло-солодкий соус змішайте мед, рисовий оцет, соєвий соус і томатну пасту.

В окремій мисочці змішайте кукурудзяний крохмаль і воду.

Присмачте нарізану довільними шматками свинину спеціями.



Фото Café delites

У неглибокому посуді змішайте борошно і ⅓ склянки кукурудзяного крохмалю. В окрему неглибоку тарілку додайте яйця і збийте їх виделкою в однорідну суміш.

Запаніруйте кожен шматочок свинини у борошні та крохмалі, потім занурте у збите яйце, а потім в борошняну суміш.



Фото Café delites

На сковорідці з розігрітою олією обсмажте свинину в клярі (5 – 7 хвилин).

Розігрійте сковорідку-вок на середньому вогні і додайте 1 столову ложку олії. Коли олія нагріється, додайте часник і цибулю, обсмажуйте 30 секунд. Додайте червоний і зелений болгарський перець, ананас, свинину і кисло-солодкий соус.



Фото Café delites

Перемішайте всі інгредієнти та доведіть соус до кипіння.

Додайте суміш крохмалю та води, перемішуйте 60 секунд, доки він не загусне. Змішайте суміш зі стравою.



Фото Café delites

Прикрасьте кисло-солодку свинину подрібненою зеленою цибулею і кунжутом.

Смачного!