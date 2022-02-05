Свинина в кисло-сладком соусе: рецепт к обеденному столу

5 февраля 2022 , 11:08
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Источник:

Café delites

Чтобы вкусно, а главное – быстро накормить семью, приготовьте свинину в кисло-сладком соусе. Не забудьте подать ее с гарниром: рисом или булгуром.

По этому рецепту, аналогично можно приготовить курицу. Выбирайте бедра без костей и кожи или грудку.

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Подавайте свинину в кисло-сладком соусе к отварному рису или лапше.

Рецепт свинины в кисло-сладком соусе

  • Время: 35 минут
  • Порции: 6


Фото Café delites

Ингредиенты для соуса:
– ½ стакана меда;
– 6 столовых ложек рисового уксуса;
– 4 чайные ложки соевого соуса;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 2 столовые ложки воды.
Для свинины:
– 500 – 600 граммов свиной вырезки;
– 1 чайная ложка соли;
– ½ чайной ложки черного перца;
– ¾ стакана муки;
– ⅓ стакана кукурузного крахмала;
– 2 больших яйца;
– 2 стакана плюс 1 столовая ложка масла;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– 1 стакан нарезанного кубиками белого лука;
– 1 стакан нарезанного кубиками красного болгарского перца;
– 1 стакан нарезанного кубиками зеленого болгарского перца;
– 1 стакан кусочков ананаса (кубиками);
– 2 столовые ложки нарезанного зеленого лука;
– ½ чайной ложки семян кунжута.

Приготовление:

  1. Чтобы приготовить кисло-сладкий соус, смешайте мед, рисовый уксус, соевый соус и томатную пасту.

  2. В отдельной мисочке смешайте кукурузный крахмал и воду.

  3. Сдобрите нарезанную произвольными кусками свинину специями.


Фото Café delites

  1. В неглубокой посуде смешайте муку и ⅓ стакана кукурузного крахмала. В отдельную неглубокую тарелку добавьте яйца и взбейте вилкой до однородной смеси.

  2. Запанируйте каждый кусочек свинины в муке и крахмале, затем окуните во взбитое яйцо, а затем в мучную смесь.


Фото Café delites

  1. На сковороде с разогретым маслом обжарьте свинину в кляре (5-7 минут).

  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку масла. Когда масло нагреется, добавьте чеснок и лук, обжаривайте 30 секунд. Добавьте красный и зеленый болгарский перец, ананас, свинину и кисло-сладкий соус.


Фото Café delites

  1. Перемешайте все ингредиенты и доведите соус до кипения.

  2. Добавьте смесь крахмала и воды, перемешивайте 60 секунд, пока она не загустеет. Смешайте смесь с блюдом.


Фото Café delites

  1. Украсьте кисло-сладкую свинину измельченным зеленым луком и кунжутом.

Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак