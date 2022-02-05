Свинина в кисло-сладком соусе: рецепт к обеденному столу
Источник:Café delites
Чтобы вкусно, а главное – быстро накормить семью, приготовьте свинину в кисло-сладком соусе. Не забудьте подать ее с гарниром: рисом или булгуром.
По этому рецепту, аналогично можно приготовить курицу. Выбирайте бедра без костей и кожи или грудку.
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Подавайте свинину в кисло-сладком соусе к отварному рису или лапше.
Рецепт свинины в кисло-сладком соусе
- Время: 35 минут
- Порции: 6
Фото Café delites
– ½ стакана меда;
– 6 столовых ложек рисового уксуса;
– 4 чайные ложки соевого соуса;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 2 столовые ложки воды.
Для свинины:
– 500 – 600 граммов свиной вырезки;
– 1 чайная ложка соли;
– ½ чайной ложки черного перца;
– ¾ стакана муки;
– ⅓ стакана кукурузного крахмала;
– 2 больших яйца;
– 2 стакана плюс 1 столовая ложка масла;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– 1 стакан нарезанного кубиками белого лука;
– 1 стакан нарезанного кубиками красного болгарского перца;
– 1 стакан нарезанного кубиками зеленого болгарского перца;
– 1 стакан кусочков ананаса (кубиками);
– 2 столовые ложки нарезанного зеленого лука;
– ½ чайной ложки семян кунжута.
Приготовление:
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Чтобы приготовить кисло-сладкий соус, смешайте мед, рисовый уксус, соевый соус и томатную пасту.
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В отдельной мисочке смешайте кукурузный крахмал и воду.
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Сдобрите нарезанную произвольными кусками свинину специями.
Фото Café delites
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В неглубокой посуде смешайте муку и ⅓ стакана кукурузного крахмала. В отдельную неглубокую тарелку добавьте яйца и взбейте вилкой до однородной смеси.
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Запанируйте каждый кусочек свинины в муке и крахмале, затем окуните во взбитое яйцо, а затем в мучную смесь.
Фото Café delites
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На сковороде с разогретым маслом обжарьте свинину в кляре (5-7 минут).
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Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку масла. Когда масло нагреется, добавьте чеснок и лук, обжаривайте 30 секунд. Добавьте красный и зеленый болгарский перец, ананас, свинину и кисло-сладкий соус.
Фото Café delites
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Перемешайте все ингредиенты и доведите соус до кипения.
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Добавьте смесь крахмала и воды, перемешивайте 60 секунд, пока она не загустеет. Смешайте смесь с блюдом.
Фото Café delites
- Украсьте кисло-сладкую свинину измельченным зеленым луком и кунжутом.
Приятного аппетита!