Свинина с брюссельской капустой: рецепт для всей семьи

Чтобы сытно и вкусно поесть, не обязательно часами стоять на кухне. Воспользуйтесь рецептом свинины с брюссельской капустой и отдыхайте в оставшееся время.

Пожалуй, если провести опрос, окажется, что употребляют в своем рационе брюссельскую капусту единицы. Все из-за ее специфического вкуса, но мы забываем о пользе этого продукта.

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Ее можно употреблять буквально всем: она диетическая, питательная, богата витаминами и способствует пищеварению. Попытайтесь приготовить ее вместе с мясом и мы гарантируем, что вам понравится.

Мясо с брюссельской капустой – рецепт

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

– 500 граммов мяса (свинина);– 500 граммов брюссельской капусты;– 2 луковицы;– 1 стакан воды;– 1 – 2 столовые ложки масла;– пармезан;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Мясо нарезаем на куски среднего размера, выкладываем на разогретую сковороду и обжариваем до зарумянивания.

Добавляем нарезанный кубиком лук и при необходимости масло. Продолжаем обжаривать и добавляем вымытую брюссельскую капусту. Заливаем водой.

Добавляем специи и готовим пока не выпарится вся жидкость и капуста не станет мягкой.

Снимаем блюдо с огня и присыпаем (по желанию) пармезаном.

Приятного аппетита!