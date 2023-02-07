Свинина с брюссельской капустой: рецепт для всей семьи

7 февраля 2023, 14:48
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Источник:

Юлия Симончук

Чтобы сытно и вкусно поесть, не обязательно часами стоять на кухне. Воспользуйтесь рецептом свинины с брюссельской капустой и отдыхайте в оставшееся время.

Пожалуй, если провести опрос, окажется, что употребляют в своем рационе брюссельскую капусту единицы. Все из-за ее специфического вкуса, но мы забываем о пользе этого продукта.

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Ее можно употреблять буквально всем: она диетическая, питательная, богата витаминами и способствует пищеварению. Попытайтесь приготовить ее вместе с мясом и мы гарантируем, что вам понравится.

Мясо с брюссельской капустой – рецепт

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов мяса (свинина);
– 500 граммов брюссельской капусты;
– 2 луковицы;
– 1 стакан воды;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– пармезан;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Мясо нарезаем на куски среднего размера, выкладываем на разогретую сковороду и обжариваем до зарумянивания.
  • Добавляем нарезанный кубиком лук и при необходимости масло. Продолжаем обжаривать и добавляем вымытую брюссельскую капусту. Заливаем водой.

  • Добавляем специи и готовим пока не выпарится вся жидкость и капуста не станет мягкой.
  • Снимаем блюдо с огня и присыпаем (по желанию) пармезаном.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак