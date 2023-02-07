Свинина с брюссельской капустой: рецепт для всей семьи
7 февраля 2023, 14:48Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Чтобы сытно и вкусно поесть, не обязательно часами стоять на кухне. Воспользуйтесь рецептом свинины с брюссельской капустой и отдыхайте в оставшееся время.
Пожалуй, если провести опрос, окажется, что употребляют в своем рационе брюссельскую капусту единицы. Все из-за ее специфического вкуса, но мы забываем о пользе этого продукта.
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Ее можно употреблять буквально всем: она диетическая, питательная, богата витаминами и способствует пищеварению. Попытайтесь приготовить ее вместе с мясом и мы гарантируем, что вам понравится.
Мясо с брюссельской капустой – рецепт
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 500 граммов мяса (свинина);
– 500 граммов брюссельской капусты;
– 2 луковицы;
– 1 стакан воды;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– пармезан;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Мясо нарезаем на куски среднего размера, выкладываем на разогретую сковороду и обжариваем до зарумянивания.
- Добавляем нарезанный кубиком лук и при необходимости масло. Продолжаем обжаривать и добавляем вымытую брюссельскую капусту. Заливаем водой.
- Добавляем специи и готовим пока не выпарится вся жидкость и капуста не станет мягкой.
- Снимаем блюдо с огня и присыпаем (по желанию) пармезаном.
Приятного аппетита!