Пожалуй, если провести опрос, окажется, что употребляют в своем рационе брюссельскую капусту единицы. Все из-за ее специфического вкуса, но мы забываем о пользе этого продукта.
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Ее можно употреблять буквально всем: она диетическая, питательная, богата витаминами и способствует пищеварению. Попытайтесь приготовить ее вместе с мясом и мы гарантируем, что вам понравится.
Мясо с брюссельской капустой – рецепт
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Мясо нарезаем на куски среднего размера, выкладываем на разогретую сковороду и обжариваем до зарумянивания.
- Добавляем нарезанный кубиком лук и при необходимости масло. Продолжаем обжаривать и добавляем вымытую брюссельскую капусту. Заливаем водой.
- Добавляем специи и готовим пока не выпарится вся жидкость и капуста не станет мягкой.
- Снимаем блюдо с огня и присыпаем (по желанию) пармезаном.
Приятного аппетита!