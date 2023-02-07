Пожалуй, если провести опрос, окажется, что употребляют в своем рационе брюссельскую капусту единицы. Все из-за ее специфического вкуса, но мы забываем о пользе этого продукта.

Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому

Ее можно употреблять буквально всем: она диетическая, питательная, богата витаминами и способствует пищеварению. Попытайтесь приготовить ее вместе с мясом и мы гарантируем, что вам понравится.

Мясо с брюссельской капустой – рецепт

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Мясо нарезаем на куски среднего размера, выкладываем на разогретую сковороду и обжариваем до зарумянивания.
  • Добавляем нарезанный кубиком лук и при необходимости масло. Продолжаем обжаривать и добавляем вымытую брюссельскую капусту. Заливаем водой.
  • Добавляем специи и готовим пока не выпарится вся жидкость и капуста не станет мягкой.
  • Снимаем блюдо с огня и присыпаем (по желанию) пармезаном.

Приятного аппетита!