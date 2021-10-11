Мировое признание: какой польский суп завоевал 8-е место в престижном рейтинге

Кулинарный портал, объединяющий любителей вкусно поесть и со знанием дела покритиковать блюда со всего мира, недавно опубликовал рейтинг самых оригинальных и вкусных супов мира. Попал в этот список и польский суп журек.

Польская кухня часто ассоциируется с варениками, флячками и дичью. Однако настоящим ее королем является наваристый суп журек. Ни один турист не имеет права покинуть страну, не отведав этого аппетитного блюда.

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Журек – это традиционный суп, который готовят на ржаной закваске с добавлением колбасы из свинины, яиц и овощей. Журек очень часто готовят польские хозяйки, его можно попробовать в каждом польском кафе. Этот суп отличается оригинальной подачей – вместо привычной тарелки его подают в хлебе.

Жемчужина польской кухни / Фото Kwestia Smaku

Престижный кулинарный сайт tasteatlas с помощью опроса любителей еды и оценке кулинарных критиков определял вкусные супы мира. Польский суп журек вошел в топ-10 лучших супов мира и занял 8 место.

Мировое признание / Фото tasteatlas

Кулинарное путешествие: что особенного в кухне Польши

Среди других высоко оцененных супов отметили японский рамен, шотландский каллен скинк и турецкий суп из чечевицы.