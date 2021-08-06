Соседняя польская кухня имеет очень много общего с украинской. Основными ингредиентами, которые используются в польских блюдах, являются свекла, квашеная капуста, огурцы, рыба, колбасы, сметана и различные виды трав. Польская кухня богата мясом, особенно свининой, курицей и дичью, в дополнение к широкому ассортименту овощей, специй, грибов и трав.

Не пропустите Как в Украине производят качественную курятину и при этом заботятся об окружающей среде

Века назад польская кухня была основана преимущественно на крупах, овощах и рыбе. В рационе было мало мяса, особые блюда подавались на дворянских столах.

Деруны

Простая, вкусная и, прежде всего, сытная и дешевая пища. В оригинальном рецепте этот деликатес состоял только из картофеля, сейчас также известна версия с яйцами и колбасой.

Сытно и вкусно / Фото Beszamel.pl

Журек

Традиционный польский суп на ржаной закваске. Есть несколько условий, чтобы Журек получился удачным – это определенные ингредиенты, которые должны быть непременно в супе. Первый и основной продукт – это закваска из ржаной муки. Также в супе должны быть майоран и чеснок.

Суп также обычно подают со сваренным вкрутую яйцом / Фото Kwestia Smaku

Фляки

Это наваристый суп из требухи, приправленный специями. Его главный ингредиент – часть желудка, состоящий из гладких мышечных волокон. На заметку людям, которые на утро после веселого застолья чувствуют себя "не очень": этот суп облегчает похмелье и восстанавливает силы. По вкусу к супу могут добавить лук, муку, сало.

Подают рубцы горячими, в глубоких тарелках или мисках / Фото Gotujmy.pl

Жареная утка

Традиционный рецепт происходит из Великопольщины. Польская версия жареной утки – это та, которая подается с запеченным яблоком и красной капустой.

Хрустящая дичь / Фото Gotujmy.pl

Пироги

Аналог украинских вареников – польские пироги. Это одно из самых известных блюд в Польше. Пироги можно варить или жарить, фаршировать мясом, овощами, сыром, фруктами и даже шоколадом. Подают пироги со сметаной или просто маслом.

Польские пироги – украинские вареники / Фото 123RF

Кровянка

Кровь занимает особое место в польской кухне, и кровянка – отличный тому пример. Хотя ингредиенты для этой колбасы могут показаться необычными, их использование известно в кухне Центральной и Восточной Европы. Кровяную колбасу готовят из свиных кишок, начиненных фаршем с гречневой или рисовой крупы, свиной крови, мяса, сала, жира, замоченного в молоке пшеничного хлеба, лука и приправ.

Колбаски с кровью / Фото ReceptyOnLine.cz