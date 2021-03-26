Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала поклонникам, как приготовить вкусную и простую закуску – сыр Халуми.

Ольга Мартыновская поделилась вкусным рецептом вкусной закуски с соусом и рукколой. Мягкий сыр с корочкой понравится всем.

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рецепт сыра

Ингредиенты:

– сыр Халуми;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 5-6 столовых ложек оливкового масла;

– руккола;

– соль, перец.