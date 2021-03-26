Жареный сыр Халуми: рецепт от Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала поклонникам, как приготовить вкусную и простую закуску – сыр Халуми.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская поделилась вкусным рецептом вкусной закуски с соусом и рукколой. Мягкий сыр с корочкой понравится всем.
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рецепт сыра
- Разогрейте сковороду до температуры 180 градусов.
- Сыр Халуми нарежьте ломтиками толщиной 1–1,5 см, выложите на сковороду на сухую сковородку без масла и масла, обжарьте. Должна появится хрустящая корочка, а внутри сыр будет мягким и тягучим.
- Для приготовления соуса в миске смешайте горчицу с лимонным соком, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте венчиком.
- Руколу помойте, смажьте соусом.
- Выложите на тарелку сыр. Подавайте сыр с хлебом, который предварительно немного обжарьте на гриле. Далее – добавляем руколу с соусом. Приятного аппетита!
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