Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла шанувальникам, як приготувати смачну та просту закуску – сир Халумі.

Ольга Мартиновська поділилася смачним рецептом смачної закуски з соусом та руколою. М'який сир зі скоринкою сподобається усім.

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Рецепт сиру

Інгредієнти:

– сир Халумі;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 5-6 столових ложок оливкової олії;

– рукола;

– сіль, перець.