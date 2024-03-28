На приготовление сырной пасхи не уйдет много времени. Конечный результат вознаградит все усилия. Нежная, кремовая консистенция, насыщенный вкус и аромат – она станет звездой вашего меню.

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Особый десерт / Фото Kwestia Smaku

Приготовление:

Вскипятите молоко в большой кастрюле.

В отдельной миске смешать сливки и яйца. Когда молоко закипит, убавьте огонь и влейте сливочно-яичную смесь.

Варите примерно 5 минут, иногда осторожно помешивая.

Тем временем сыр начнет выпадать в осадок. Снимите кастрюлю с огня и с помощью шумовки извлеките сыр, поместив его в ситечко, выстланное марлей.

Повесьте ситечко на миску, где будет собираться сыворотка. Накройте сыр тарелкой. Поставьте в холодильник на ночь.

Сливочное масло нарежьте кубиками и разогрейте. Добавить сахарную пудру и взбить до белого и пышного состояния. Наконец-то добавьте ваниль.

Постепенно добавьте сыр, постоянно взбивая до однородности. Добавьте сухофрукты и перемешайте ложкой.

Выстелите небольшую миску марлей и наполните ее смесью. Поставьте в холодильник на несколько часов или 1 – 2 дня.