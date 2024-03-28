На приготування сирної паски не піде багато часу. Кінцевий результат винагородить всі зусилля. Ніжна, кремова консистенція, насичений смак і аромат – вона стане зіркою вашого меню.
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Сирна паска
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Особливий десерт / Фото Kwestia Smaku
Приготування:
- Закип'ятіть молоко у великій каструлі.
- В окремій мисці змішати вершки і яйця.
- Коли молоко закипить, зменшіть вогонь і влийте вершково-яєчну суміш.
- Варіть приблизно 5 хвилин, час від часу обережно помішуючи. Тим часом сир почне випадати в осад.
- Зніміть каструлю з вогню і за допомогою шумівки вийміть сир, помістивши його в ситечко, вистелене марлею.
- Повісьте ситечко на миску, де буде збиратися сироватка. Накрийте сир тарілкою.
- Поставте в холодильник на ніч.
- Вершкове масло наріжте кубиками і розігрійте. Додати цукрову пудру і збити до білого і пишного стану. Нарешті додайте ваніль.
- Поступово додайте сир, постійно збиваючи до однорідності. Додайте сухофрукти і перемішайте ложкою.
- Вистеліть невелику миску марлею і наповніть її сумішшю. Поставте в холодильник на кілька годин або 1 – 2 дні.
- Коли маса застигне, викладіть її на тарілку і прикрасьте.