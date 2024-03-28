Должна обязательно быть на пасхальном столе: секрет приготовления идеальной сырной пасхи
28 марта 2024, 01:21Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Пасха – уникальное блюдо, которое веками украшает пасхальные столы. Она бывает разной – нежная сдоба из теста или же сырная.
На приготовление сырной пасхи не уйдет много времени. Конечный результат вознаградит все усилия. Нежная, кремовая консистенция, насыщенный вкус и аромат – она станет звездой вашего меню.
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Сырная пасха
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 2 литра молока;
– 500 грамм густой сметаны 18%;
– 6 яиц;
– 1 пачка сливочного масла;
– полстакана сахарной пудры;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 150 грамм сухофруктов (например, изюм, сушеная клюква, цукаты из цедры апельсина, курага, орехи, очищенный миндаль).
Приготовление:
- Вскипятите молоко в большой кастрюле.
- В отдельной миске смешать сливки и яйца. Когда молоко закипит, убавьте огонь и влейте сливочно-яичную смесь.
- Варите примерно 5 минут, иногда осторожно помешивая.
- Тем временем сыр начнет выпадать в осадок. Снимите кастрюлю с огня и с помощью шумовки извлеките сыр, поместив его в ситечко, выстланное марлей.
- Повесьте ситечко на миску, где будет собираться сыворотка. Накройте сыр тарелкой. Поставьте в холодильник на ночь.
- Сливочное масло нарежьте кубиками и разогрейте. Добавить сахарную пудру и взбить до белого и пышного состояния. Наконец-то добавьте ваниль.
- Постепенно добавьте сыр, постоянно взбивая до однородности. Добавьте сухофрукты и перемешайте ложкой.
- Выстелите небольшую миску марлей и наполните ее смесью. Поставьте в холодильник на несколько часов или 1 – 2 дня.
- Когда масса застынет, выложите ее на тарелку и украсьте.