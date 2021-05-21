Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом сырников. Полезное и вкусное блюдо, которое вы можете приготовить дома.

Легкие и нежные сырники готовятся с добавлением творога, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подавайте со сметаной или йогуртом.

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Рецепт сырников

В стакан с апельсиновым соком добавьте семена чиа, перемешайте, оставьте на 6-8 часов. В миску выложите сыр, измельчите блендером до однородной консистенции, пропустите через сито. Далее – добавьте ванилин, курагу, миндального жмыха, семена чиа, перемешайте. Выложите тесто в силиконовую форму, сверху выложите миндальные хлопья, Накройте фольгой. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 25-30 минут. Апельсин помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Мяту помойте. Достаньте духовки, оставьте для охлаждения, выложите на тарелку, задекорируйте апельсиновым ломтиками, листочками мяты. Приятного аппетита!

– 400 граммов творога 9%;– 50 граммов кураги;– 30 граммов семян чиа;– 150 миллилитров апельсинового сока;– 0,5 шт. апельсиновой цедры;– 50 граммов миндального жмыха;– ванилин;– 30 граммов миндальных хлопьев;– 1 апельсин;– мята.

Сырники без муки, сахара, яиц с семенами чиа – рецепт от Тани Литвиновой в видео: