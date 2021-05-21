Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом сырников. Полезное и вкусное блюдо, которое вы можете приготовить дома.
Легкие и нежные сырники готовятся с добавлением творога, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подавайте со сметаной или йогуртом.
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Рецепт сырниковИнгредиенты:
– 400 граммов творога 9%;
– 50 граммов кураги;
– 30 граммов семян чиа;
– 150 миллилитров апельсинового сока;
– 0,5 шт. апельсиновой цедры;
– 50 граммов миндального жмыха;
– ванилин;
– 30 граммов миндальных хлопьев;
– 1 апельсин;
– мята.
- В стакан с апельсиновым соком добавьте семена чиа, перемешайте, оставьте на 6-8 часов.
- В миску выложите сыр, измельчите блендером до однородной консистенции, пропустите через сито.
- Далее – добавьте ванилин, курагу, миндального жмыха, семена чиа, перемешайте.
- Выложите тесто в силиконовую форму, сверху выложите миндальные хлопья, Накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 25-30 минут.
- Апельсин помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте.
- Достаньте духовки, оставьте для охлаждения, выложите на тарелку, задекорируйте апельсиновым ломтиками, листочками мяты. Приятного аппетита!
Сырники без муки, сахара, яиц с семенами чиа – рецепт от Тани Литвиновой в видео: