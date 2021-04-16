Кондитер Лиза Глинская уверена, что именно этот рецепт домашних сырников понравится вам больше всего, ведь в их состав не входит масло – они готовятся в духовке.

Если вы пристально следите за своей фигурой, рецепт сырников без масла, а по желанию их можно готовить и без сахара, подойдет для вашего рациона.

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Кондитер призналась, что читатели уже давно спрашивали ее за этот рецепт. Лиза Глинская обожает готовить сладкие десерты, поэтому айда пробовать новые сырники от кондитера и готовить их вместе.

Рецепт сырников в духовке

Ингредиенты:

– 400 г творога;

– 50 г яйца;

– 120 мл молока;

– 40 г манной крупы;

– щепотка соли;

– 30 г сахара (меда или сладкого сиропа).

Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "Конвекция". Тщательно перетрите творог через сито, чтобы масса была однородной и без комочков. В небольшой кастрюле смешайте молоко, сахар и щепотку соли. Нагрейте смесь, добавьте манную крупу и приготовьте до готовности. Соедините манную кашу с творогом, перемешайте и добавьте яйцо. Еще раз тщательно вымешайте тесто для сырников и сформируйте из него шарики. Обваляйте шарики в заранее обжаренной в духовке кокосовой стружке и выложите на противень, покрытый слоем пергамента. Выпекайте сырники в духовке в течение 15 минут. Готовые сырники охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт нежных домашних сырников в духовке – видео: