Легкі та ніжні сирники готуються з додавання сиру, апельсинового соку, кураги, цедри, насінням чіа. Подавайте зі сметаною або йогуртом.
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Рецепт сирників
- У склянку з апельсиновим соком додайте насіння чіа, перемішайте, залиште на 6-8 годин.
- У миску викладіть сир, подрібніть блендером до однорідної консистенції, пропустіть через сито.
- Далі – додайте ванілін, курагу, мигдальної макухи, насіння чіа, перемішайте.
- Викладіть тісто у силіконову форму, зверху викладіть мигдальні пластівці, накрийте фольгою.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин.
- Апельсин помийте, наріжте скибочками.
- М'яту помийте.
- Дістаньте духовки, залиште для охолодження, викладіть на тарілку, задекоруйте апельсиновими скибочками, листочками м'яти. Смачного!
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