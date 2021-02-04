Очень вкусные и нежные сырники от Владимира Троцкого уже ждут вас! Кстати, кулинар поделился своим секретом правильной обжарки домашнего лакомства.

Источник: инстаграм Вовы Троцкого

Любимец зрителей кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Троцкий поделился с читателями своим фирменным рецептом приготовления домашних сырников.

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Хоть Владимир Троцкий и не продолжил свою кулинарную тропу в роли шеф-повара после "Мастер Шеф", однако его рецепты всегда популярны среди поклонников и кулинаров.

Как приготовить сырники дома

Ингредиенты:

– 400 г творога 5%;

– 2-3 ст. л муки;

– 1 яйцо;

– 2 ст. л сахара;

– 10 г ванильного сахара;

– щепотка соли.

Домашний творог перебейте блендером вместе с сахаром, солью и яйцом до однородной массы. Тщательно просейте муку, чтобы не было комочков. Добавляйте к творожной массе муку по одной столовой ложке. Если тесто будет липнуть – добавьте еще муки. Всыпьте в тесто на сырники ванильный сахар, перемешайте и сформируйте из него шарики – около 10 штук. Посыпьте стол или доску мукой и сформируйте сырники.

Я обжариваю сырники на сливочном масле и на растительном масле – это мой основной секрет в приготовлении сырников,

– отметил участник "Мастер Шеф" Владимир Троцкий.