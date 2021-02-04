Рецепт домашних сырников от Владимира Троцкого
Очень вкусные и нежные сырники от Владимира Троцкого уже ждут вас! Кстати, кулинар поделился своим секретом правильной обжарки домашнего лакомства.
Источник: инстаграм Вовы Троцкого
Любимец зрителей кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Троцкий поделился с читателями своим фирменным рецептом приготовления домашних сырников.
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Хоть Владимир Троцкий и не продолжил свою кулинарную тропу в роли шеф-повара после "Мастер Шеф", однако его рецепты всегда популярны среди поклонников и кулинаров.
Как приготовить сырники дома
- Домашний творог перебейте блендером вместе с сахаром, солью и яйцом до однородной массы.
- Тщательно просейте муку, чтобы не было комочков. Добавляйте к творожной массе муку по одной столовой ложке. Если тесто будет липнуть – добавьте еще муки.
- Всыпьте в тесто на сырники ванильный сахар, перемешайте и сформируйте из него шарики – около 10 штук.
- Посыпьте стол или доску мукой и сформируйте сырники.
Я обжариваю сырники на сливочном масле и на растительном масле – это мой основной секрет в приготовлении сырников,
– отметил участник "Мастер Шеф" Владимир Троцкий.
- Обжарьте сырники на сковородке с обеих сторон до золотистой корочки. После первого переворачивания сырников обязательно накройте их крышкой. Приятного аппетита!
Источник: Владимир Троцкий
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