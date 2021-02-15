Сырники – одно из самых любимых блюд на завтрак или на десерт. Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог предлагает приготовить вкусные сырники с лимонным соусом.

Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом сырников с клубникой с соусом "Лимонный англез" и сладкой крошкой "Кофейный крамбл". Мы уверены, что такой десерт понравится не только презентацией, но и непревзойденным и изысканным вкусом.

Читайте также Вкусные сырники: простой рецепт от Евгения Клопотенко

Рецепт сырников

Ингредиенты:

– 100 граммов домашнего творога;

– 1 желток;

– 10 граммов муки;

– 10 граммов сахара.

Для приготовления сырников тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Отдельно пропустите творог через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку, творог, добавьте яйца, сахар, перемешайте. Замесите тесто, сформируйте сырники. На горячей сковороде с маслом обжарьте сырники.

Как приготовить соус "Лимонный англез"

Ингредиенты:

– 200 миллилитров сливок 20%;

– 2 желтка;

– цедра, сок лимона;

– ванильный сахар;

– соль, сахар.

В миске смешайте желтки с сахаром. В кастрюле разогрейте сливки с ванильным сахаром, доведите до кипения. Влейте сливки в желтки, помешивая венчиком, добавьте цедру и снова поставьте на огонь, перемешайте, варите до загустения. Снимите с плиты. По желанию добавьте сок лимона, перемешайте до однородной консистенции.

Как приготовить "Кофейный крамбл"

Ингредиенты:

– 40 граммов сахара;

– 60 граммов сливочного масла 82%;

– 80 граммов муки;

– 20 граммов растворимого кофе.