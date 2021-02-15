Сырники с лимонным соусом: рецепт от Яны Балог
Сырники – одно из самых любимых блюд на завтрак или на десерт. Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог предлагает приготовить вкусные сырники с лимонным соусом.
Источник:Инстаграм Яни Балог
Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом сырников с клубникой с соусом "Лимонный англез" и сладкой крошкой "Кофейный крамбл". Мы уверены, что такой десерт понравится не только презентацией, но и непревзойденным и изысканным вкусом.
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Рецепт сырников
- Для приготовления сырников тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Отдельно пропустите творог через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку, творог, добавьте яйца, сахар, перемешайте. Замесите тесто, сформируйте сырники.
- На горячей сковороде с маслом обжарьте сырники.
Как приготовить соус "Лимонный англез"
- В миске смешайте желтки с сахаром.
- В кастрюле разогрейте сливки с ванильным сахаром, доведите до кипения.
- Влейте сливки в желтки, помешивая венчиком, добавьте цедру и снова поставьте на огонь, перемешайте, варите до загустения. Снимите с плиты. По желанию добавьте сок лимона, перемешайте до однородной консистенции.
Как приготовить "Кофейный крамбл"
- В миске смешайте сахар со сливочным маслом, добавьте муку, кофе, перемешайте до образования крошки.
- Выложите в форму и отправьте запекаться в духовку на 15 минут при температуре 170 градусов.
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте кубиками, несколько разрежьте пополам для декора.
- Выложите на тарелку крамбл, сверху – сырники, задекорируйте клубникой и соусом. Приятного аппетита!
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