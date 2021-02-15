Сирники з лимонним соусом: рецепт від Яни Балог
Сирники – одна з найулюбленіших страв на сніданок або десерт. Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог пропонує приготувати смачні сирники з лимонним соусом.
Джерело:Інстаграм Яни Балог
Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом сирників з полуницею з соусом "Лимонний англез" і солодкою крихтою "Кавовий крамбл". Ми впевнені, що такий десерт сподобається не тільки презентацією, а й неперевершеним і вишуканим смаком.
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Рецепт сирників
- Для приготування сирників ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Окремо пропустіть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно, домашній сир, додайте яйця, цукор, перемішайте. Замісіть тісто, сформуйте сирники.
- На гарячій пательні з олією обсмажте сирники.
Як приготувати соус "Лимонний англез"
- У мисці змішайте жовтки з цукром.
- У каструлі розігрійте вершки з ванільним цукром, доведіть до кипіння.
- Влийте вершки у жовтки, помішуючи вінчиком, додайте цедру та знову поставте на вогонь, перемішайте, варіть до загустіння. Зніміть з плити. За бажанням додайте сік лимона, перемішайте до однорідної консистенції.
Як приготувати "Кавовий крамбл"
- У мисці змішайте цукор з вершковим маслом, додайте борошно, каву, перемішайте до утворення крихти.
- Викладіть у форму та відправте запікатись у духовку на 15 хвилин при температурі 170 градусів.
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте кубиками, декілька розріжте навпіл для декору.
- Викладіть на тарілку крамбл, зверху – сирники, задекоруйте полуницею та соусом. Смачного!
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