Самые вкусные сырники с манкой: как приготовить дома вкусный завтрак

5 июня 2021 , 07:25
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Как приготовить вкусные сырники с манкой? Мы подготовили для вас простой рецепт сырников, которые вы с легкостью приготовите дома.

Сырники – это сытное блюдо на завтрак. Для приготовления сырников у каждого на кухне есть эти продукты – манка, творог, яйца, сахар.

Читайте также Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей и продуктов

По желанию добавьте изюм. Подавайте со сметаной, вареньем, медом или фруктами.

Рецепт сырников

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 128
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка сахара;
– 5 столовых ложек манки;
– 300 граммов творога;
– 2 столовые ложки масла;
– ванильный сахар;
– щепотка соли.
  1. Творог тщательно перетрите через сито, добавьте две столовые ложки манки – остальное оставьте для панировки, вбейте яйцо, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте на 15 минут для того, чтобы манка набухла.

Творог / Фото Freepik

  1. Далее – добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, замесите тесто.
  2. Из теста сформируйте сырные шарики, немного прижмите – сформируйте сырники, окуните в миску с манкой.

Сырники с манкой / Фото Pexels

  1. На разогретую сковороду с маслом, выложите сырники, обжарьте на среднем огне с двух сторон сырники  – до золотой корочки.
  2. Выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева