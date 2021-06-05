Самые вкусные сырники с манкой: как приготовить дома вкусный завтрак

Как приготовить вкусные сырники с манкой? Мы подготовили для вас простой рецепт сырников, которые вы с легкостью приготовите дома.

Сырники – это сытное блюдо на завтрак. Для приготовления сырников у каждого на кухне есть эти продукты – манка, творог, яйца, сахар.

Читайте также Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей и продуктов

По желанию добавьте изюм. Подавайте со сметаной, вареньем, медом или фруктами.

Рецепт сырников

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 128

Творог тщательно перетрите через сито, добавьте две столовые ложки манки – остальное оставьте для панировки, вбейте яйцо, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте на 15 минут для того, чтобы манка набухла.

– 1 яйцо;– 1 столовая ложка сахара;– 5 столовых ложек манки;– 300 граммов творога;– 2 столовые ложки масла;– ванильный сахар;– щепотка соли.

Творог / Фото Freepik

Далее – добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, замесите тесто. Из теста сформируйте сырные шарики, немного прижмите – сформируйте сырники, окуните в миску с манкой.

Сырники с манкой / Фото Pexels