Сырники – это сытное блюдо на завтрак. Для приготовления сырников у каждого на кухне есть эти продукты – манка, творог, яйца, сахар.

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По желанию добавьте изюм. Подавайте со сметаной, вареньем, медом или фруктами.

Рецепт сырников

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 128

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– 5 столовых ложек манки;

– 300 граммов творога;

– 2 столовые ложки масла;

– ванильный сахар;

– щепотка соли.

Творог тщательно перетрите через сито, добавьте две столовые ложки манки – остальное оставьте для панировки, вбейте яйцо, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте на 15 минут для того, чтобы манка набухла.

Творог / Фото Freepik

Далее – добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, замесите тесто. Из теста сформируйте сырные шарики, немного прижмите – сформируйте сырники, окуните в миску с манкой.

Сырники с манкой / Фото Pexels