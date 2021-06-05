Сырники – это сытное блюдо на завтрак. Для приготовления сырников у каждого на кухне есть эти продукты – манка, творог, яйца, сахар.
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По желанию добавьте изюм. Подавайте со сметаной, вареньем, медом или фруктами.
Рецепт сырников
- Время: 25 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 128
- Творог тщательно перетрите через сито, добавьте две столовые ложки манки – остальное оставьте для панировки, вбейте яйцо, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте на 15 минут для того, чтобы манка набухла.
Творог / Фото Freepik
- Далее – добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, замесите тесто.
- Из теста сформируйте сырные шарики, немного прижмите – сформируйте сырники, окуните в миску с манкой.
Сырники с манкой / Фото Pexels
- На разогретую сковороду с маслом, выложите сырники, обжарьте на среднем огне с двух сторон сырники – до золотой корочки.
- Выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного аппетита!