Сирники – це поживна страва на сніданок. Для приготування сирників у кожного на кухні є ці продукти – манка, домашній сир, яйця, цукор. 

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За бажанням додайте родзинки. Подавайте зі сметаною, варенням, медом або фруктами. 

Рецепт сирників

  • Час: 25 хвилин 
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 128
  1. Домашній сир ретельно перетріть через сито, додайте дві столові ложки манки – решту залиште для панірування, додайте яйце, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште на 15 хвилин для того, щоб манка набухла.

Домашній сир/ Фото Freepik

  1. Далі – додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, замісіть тісто.
  2. З тіста сформуйте сирні кульки, трохи притисніть – сформуйте сирники, занурте у миску з манкою.

Сирники з манкою/ Фото Pexels

  1. На розігріту пательню з олією, викладіть сирники, обсмажте на середньому вогні з двох сторін сирники до золотої скоринки.
  2. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!