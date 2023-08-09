Сырники со шпинатом – отличный вариант быстрого завтрака, обеда или ужина. Благодаря шпинату их вкус нереален: нежный, с нотками свежести.

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Они особенно подойдут тем, кто обожает соленые завтраки. Полейте их любимым соусом или обычной сметаной.

Рецепт сырников со шпинатом

  • Время: 1 час
  • Порции: 2

Приготовление:

  • С помощью блендера взбиваем в миске яйца, творог и шпинат.
  • Добавляем муку и соль и снова перемешиваем в однородную консистенцию теста.
  • Разогреваем масло на среднем огне.
  • Зачерпните немного теста и сформуйте небольшой шарик. Формируем сырники.
  • Обжариваем ее с обеих сторон примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
  • Готовые сырники подаем со сметаной и листиками свежего шпината.

Приятного аппетита!