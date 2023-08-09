Вкуснее, чем в ресторане: готовим сырники со шпинатом
9 августа 2023, 12:19Читати новину українською
Источник:Метро
Мы привыкли к сладким сырникам, но это настоящее открытие. Их также можно подавать со сметаной или подавать без соуса.
Сырники со шпинатом – отличный вариант быстрого завтрака, обеда или ужина. Благодаря шпинату их вкус нереален: нежный, с нотками свежести.
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Они особенно подойдут тем, кто обожает соленые завтраки. Полейте их любимым соусом или обычной сметаной.
Рецепт сырников со шпинатом
- Время: 1 час
- Порции: 2
– 4 столовые ложки пшеничной муки;
– 250 граммов кисломолочного сыра;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки шпината;
– соль и специи.
Приготовление:
- С помощью блендера взбиваем в миске яйца, творог и шпинат.
- Добавляем муку и соль и снова перемешиваем в однородную консистенцию теста.
- Разогреваем масло на среднем огне.
- Зачерпните немного теста и сформуйте небольшой шарик. Формируем сырники.
- Обжариваем ее с обеих сторон примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Готовые сырники подаем со сметаной и листиками свежего шпината.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить фаршированные баклажаны с двумя видами начинок.