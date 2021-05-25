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Окрім ароматного сиру Пармезан до складу печива кондитерка додала прованські трави та в'ялені томати – смакота!

Подавайте сирне печиво до столу з різноманітними намазками: чудово смакує з плавленим сиром або паштетом.

Рецепт соленого печива з Пармезаном

  1.  Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з розпушувачем, цукром, сіллю та прованськими травами. 
  2. Охолоджене вершкове масло натріть на грубій тертці до борошна та перемішайте. Також додайте до суміші натертий сир. 
  3. В'ялені томати наріжте дрібними шматочками й вимішайте з тістом.
  4. Вибийте до тіста на печиво яйце, додайте жовток та замісіть еластичне тісто.
  5. Для формування печива зробіть з тіста "ковбаску" діаметром 3 – 4 сантиметри.
  6. Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте охолоджуватися в холодильник на кілька годин.
  7. Змініть з тіста харчову плівку, наріжте його кружечками товщиною близько 0,5 сантиметрів.
  8. Викладіть печиво на шар пергаменту для випікання.
  9. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сирне печиво протягом 15 – 18 хвилин.
  10. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт приготування сирного печива від Лізи Глінської – відео:
 

 