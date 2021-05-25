Рецепт творожного печенья с вялеными томатами и прованскими травами от Лизы Глинской

25 мая 2021 , 08:17
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Вы когда-нибудь пробовали соленое печенье с сыром Пармезан? Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом печенья на своей странице в инстаграм.

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Кроме ароматного сыра Пармезан в состав печенья кондитер добавила прованские травы и вяленые томаты – вкуснятина!

Подавайте сырное печенье к столу с разнообразными намазками: прекрасно сочетается с плавленым сыром или паштетом.

Рецепт соленого печенья с Пармезаном

Ингредиенты:
 –  200 г муки;
 –  100 г сливочного масла;
– 5 г яйца;
 –  20 г желтка;
– 4 г разрыхлителя для теста;
 –  щепотка соли;
 –  5 г сахара;
 –  20 г вяленых томатов;
– ½ ч. л прованских трав;
 –  50 г сыра Пармезан.
  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с разрыхлителем, сахаром, солью и прованскими травами.
  2. Охлажденное сливочное масло натрите на грубой терке до муки и перемешайте. Также добавьте к смеси натертый сыр.
  3. Вяленые томаты нарежьте мелкими кусочками и вымешайте с тестом.
  4. Выбейте к тесту на печенье яйцо, добавьте желток и замесите эластичное тесто.
  5. Для формирования печенья сделайте из теста "колбаску" диаметром 3 – 4 сантиметра.
  6. Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте охлаждаться в холодильник на несколько часов.
  7. Снимите с теста пищевую пленку, нарежьте его кружочками толщиной около 0,5 сантиметров.
  8. Выложите печенье на слой пергамента для выпекания.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте творожное печенье в течение 15 – 18 минут.
  10. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления творожного печенья от Лизы Глинской – видео:

 

Автор: Богданна Рибак