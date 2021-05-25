Рецепт творожного печенья с вялеными томатами и прованскими травами от Лизы Глинской

Вы когда-нибудь пробовали соленое печенье с сыром Пармезан? Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом печенья на своей странице в инстаграм.

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Кроме ароматного сыра Пармезан в состав печенья кондитер добавила прованские травы и вяленые томаты – вкуснятина!

Подавайте сырное печенье к столу с разнообразными намазками: прекрасно сочетается с плавленым сыром или паштетом.

Рецепт соленого печенья с Пармезаном

Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с разрыхлителем, сахаром, солью и прованскими травами. Охлажденное сливочное масло натрите на грубой терке до муки и перемешайте. Также добавьте к смеси натертый сыр. Вяленые томаты нарежьте мелкими кусочками и вымешайте с тестом. Выбейте к тесту на печенье яйцо, добавьте желток и замесите эластичное тесто. Для формирования печенья сделайте из теста "колбаску" диаметром 3 – 4 сантиметра. Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте охлаждаться в холодильник на несколько часов. Снимите с теста пищевую пленку, нарежьте его кружочками толщиной около 0,5 сантиметров. Выложите печенье на слой пергамента для выпекания. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте творожное печенье в течение 15 – 18 минут. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 200 г муки;– 100 г сливочного масла;– 5 г яйца;– 20 г желтка;– 4 г разрыхлителя для теста;– щепотка соли;– 5 г сахара;– 20 г вяленых томатов;– ½ ч. л прованских трав;– 50 г сыра Пармезан.

Рецепт приготовления творожного печенья от Лизы Глинской – видео: