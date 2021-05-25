Рецепт творожного печенья с вялеными томатами и прованскими травами от Лизы Глинской

Вы когда-нибудь пробовали соленое печенье с сыром Пармезан? Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом печенья на своей странице в инстаграм.
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Кроме ароматного сыра Пармезан в состав печенья кондитер добавила прованские травы и вяленые томаты – вкуснятина!
Подавайте сырное печенье к столу с разнообразными намазками: прекрасно сочетается с плавленым сыром или паштетом.
Рецепт соленого печенья с ПармезаномИнгредиенты:
– 200 г муки;
– 100 г сливочного масла;
– 5 г яйца;
– 20 г желтка;
– 4 г разрыхлителя для теста;
– щепотка соли;
– 5 г сахара;
– 20 г вяленых томатов;
– ½ ч. л прованских трав;
– 50 г сыра Пармезан.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с разрыхлителем, сахаром, солью и прованскими травами.
- Охлажденное сливочное масло натрите на грубой терке до муки и перемешайте. Также добавьте к смеси натертый сыр.
- Вяленые томаты нарежьте мелкими кусочками и вымешайте с тестом.
- Выбейте к тесту на печенье яйцо, добавьте желток и замесите эластичное тесто.
- Для формирования печенья сделайте из теста "колбаску" диаметром 3 – 4 сантиметра.
- Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте охлаждаться в холодильник на несколько часов.
- Снимите с теста пищевую пленку, нарежьте его кружочками толщиной около 0,5 сантиметров.
- Выложите печенье на слой пергамента для выпекания.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте творожное печенье в течение 15 – 18 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления творожного печенья от Лизы Глинской – видео: