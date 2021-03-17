Сырное суфле с курицей: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюда с курицей. Нежное творожное суфле, которое придется по вкусу самому требовательному гурману!
Источник:Наша Ряба
Сырное суфле с курицей, запеченное в духовке можно подавать как основное блюдо или на гарнир. Сочное диетическое куриное мясо в сочетании со сливочным маслом и сыром – тает во рту.
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Рецепт суфле
- Куриное филе тщательно помойте, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде.
- Лук очистите, нарежьте кубиками, обжарьте до золотой корочки на сковороде с маслом.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с сахаром, добавьте разрыхлитель, яйца, молоко, щепотку соли, перец, тщательно взбейте до однородной консистенции. Далее – добавьте творог, тертый сыр, мясо, лук, сливочное масло, тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до температуры 175 градусов, формы 30х20 сантиметров смажьте сливочным маслом, вылейте в форму суфле, отправьте запекаться в течение 30-40 минут до готовности.
- Достаньте из духовки. Приятного аппетита!
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