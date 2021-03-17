Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюда с курицей. Нежное творожное суфле, которое придется по вкусу самому требовательному гурману!

Сырное суфле с курицей, запеченное в духовке можно подавать как основное блюдо или на гарнир. Сочное диетическое куриное мясо в сочетании со сливочным маслом и сыром – тает во рту.

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Рецепт суфле

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе (бедра);

– 2 столовые ложки сливочного масла 82%;

– 1/2 стакана муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка сахара;

– 6 яиц;

– 1 стакан молока 2,5%;

– 1 стакан творога;

– 350 граммов твердого сыра;

– 1/3 стакана крем-сыра;

– 50 граммов лука.