Рецепт теста для самсы: домашняя выпечка с куриной начинкой
Самса – вкусные узбекские пирожки, которые зачастую начиняют мясом или овощами, которые настолько вкусные, что от них невозможно оторваться.
Источник:24 канал
Чтобы приготовить дома вкусную узбекскую самсу вам нужен точный рецепт теста для выпечки, и у нас он есть! Несколько простых ингредиентов, немного времени на замес и тесто готово.
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Самсу можно начинять как мясною начинкой, так и творожной и овощной. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.
Рецепт теста для самсы
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте в муку соль и натрите холодное сливочное масло на крупной терке.
- Перемешайте руками муку с маслом, влейте 100 мл холодной воды и замесите тесто.
- Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
- Тесто готово к формированию самсы. Приятного аппетита!
Рецепт куриной начинки для самсы
- Натрите лук на мелкой терке и соедините с куриным фаршем.
- Тщательно перемешайте начинку со специями и оставьте на 10-15 минут.
- Разделите фарш на небольшие шарики. Выложите начинку в центр теста, сформируйте самсу.
- Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Приятного аппетита!
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