Самса – вкусные узбекские пирожки, которые зачастую начиняют мясом или овощами, которые настолько вкусные, что от них невозможно оторваться.

Чтобы приготовить дома вкусную узбекскую самсу вам нужен точный рецепт теста для выпечки, и у нас он есть! Несколько простых ингредиентов, немного времени на замес и тесто готово.

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Самсу можно начинять как мясною начинкой, так и творожной и овощной. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Рецепт теста для самсы

Ингредиенты:

– 250 г пшеничной муки;

– 100 мл воды;

– 100 г сливочного масла;

– 1/3 ч. л соли.

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте в муку соль и натрите холодное сливочное масло на крупной терке. Перемешайте руками муку с маслом, влейте 100 мл холодной воды и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут. Тесто готово к формированию самсы. Приятного аппетита!

Рецепт куриной начинки для самсы

Ингредиенты:

– 500 г куриного фарша;

– 1 луковица;

– ½ ч. л зиры;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.