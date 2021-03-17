Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви з куркою. Ніжне сирне суфле, яке припаде до смаку найвибагливішому гурману!

Сирне суфле з куркою, запечене у духовці можна подавати як основну страву або як гарнір. Соковите дієтичне куряче м'ясо у поєднанні з вершковим маслом та сиром – тане у роті.

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Рецепт суфле

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе (стегно);

– 2 столові ложки вершкового масла 82%;

– 1/2 склянки борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка цукру;

– 6 яєць;

– 1 склянка молока 2,5%;

– 1 склянка домашнього сиру;

– 350 грамів твердого сиру;

– 1/3 склянки крем-сиру;

– 50 грамів цибулі.